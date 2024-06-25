Подмосковные школьники могут принять участие в акции «Культурный марафон»

Фото: пресс-служба министерства культуры РФ
В России стартовал очередной «Культурный марафон». Тема этого года – русская классическая культура. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.
Целью марафона является возможность дать участникам познакомиться с культурой через призму технологий и вдохновить их на самостоятельные творческие поиски.
«Культурный марафон» успешно проводится с 2019 года, ежегодно объединяя посредством творчества более 1 млн школьников и учителей со всей России. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.
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«Культурный марафон» позволяет взглянуть на произведения, знакомые по школьным урокам и походам в музеи, под другим углом. Мы показываем ребятам, что две реальности – мир классического искусства и современный мир с нейросетями и беспилотным транспортом – на самом деле тесно соприкасаются. Изучая точки соприкосновения, можно лучше понять и первое, и второе», – объяснила директор Яндекс Образования Дарья Козлова.
«Культурный марафон» успешно проводится с 2019 года, ежегодно объединяя посредством творчества более 1 млн школьников и учителей со всей России. Подробности можно найти на официальном сайте проекта.
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Мира Полтева