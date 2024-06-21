В Сергиевом Посаде подготовили праздничную программу «Троицкий венок»

Выставка, посвященная 870-летию Дмитрова, открылась в Дмитровском кремле. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

14 июня в выставочном зале музейно-выставочного комплекса «Дмитровский кремль» открылась выставка под названием «Город мой, что сердцу дорог…».





«В экспозиции представлены уникальные предметы из фондов музея, которые никогда ранее не экспонировались или участвовали в выставках очень редко. Выставка отражает наиболее интересные факты истории города Дмитрова. Многовековая история древнего города раскрывается через многообразие музейных предметов. Они имеют не только уникальную историческую ценность, но и бытовую, мемориальную значимость. За 870 лет своего существования Дмитров пережил множество событий, которые регулярно находят своё отражение в различных выставках, проводимых в музее», — поделились в пресс-службе.





Выставка представляет историю Дмитрова в хронологическом порядке, в контексте исторических событий страны. В экспозиции можно увидеть такие комплексы, как «Дмитров. Предания веков», «Герб города Дмитрова», «Дмитров — город воинской славы», «Святыни Дмитрова», «Города-побратимы», «Ностальгия».





Выставка будет работать до 15 сентября. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте музея.