В Сергиевом Посаде подготовили праздничную программу «Троицкий венок»

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
«В пешеходной зоне «Дорога к храму» гостей ждёт программа «С нами – Троица вечной Руси». Для них приготовили концерт Сергиево-Посадского муниципального оркестра, выступление творческих коллективов городского округа. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка, а вечером состоится концерт студии авторской песни «Журавлиная Родина», – говорится в сообщении.На территории пешеходной зоны на улице Карла Маркса будут угощать чаем и троицкими блинами. С концертной программой выступят этно-кавер группа «Лирники» и местные творческие коллективы.
На смотровой площадке на улице Сергиевской покажут театральный пролог «Земля Сергия», а таже концерт с участием творческих коллективов Сергиево-Посадского округа. Местные художники выставят свои работы, а желающие смогут получить художественный шарж.
Как отметили в министерстве, во всех трёх локациях организуют мастер-классы, народные игры и забавы, праздничную торговлю, тематические фотозоны и многое другое.
Начало мероприятий – в 12:30, вход свободный.
Троица – один из 12 важнейших христианских праздников. Его отмечают на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник называют Пятидесятницей. Дата каждый год меняется. В этом году торжество придётся на 23 июня.
Читайте также:
В Павловском Посаде показали спектакль по мотивам рассказа Шолохова\\
В Серпухове откроется выставка «Искусство видеть. Авангард»
Театральный фестиваль «Учитель и ученики» посетили свыше семи тысяч человек