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«Большой размах»: Как проходит фестиваль «Театральная неделя в Одинцове»

Режиссер Лапшина: на фестивале «Театральная неделя в Одинцове» будут 4 водевиля
20 августа 2024, 17:35
Фото: Одинцовский Народный театр

Фото: Одинцовский Народный театр

В Одинцовском городском округе 19 августа начался фестиваль «Театральная неделя в Одинцове». Он посвящен театральной истории округа и театров Подмосковья, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Темой 2024 года является водевиль — жанр драматического искусства, в котором театральное произведение носит комедийный характер. В соответствии с этим, зрителям предлагается посетить семь спектаклей, соответствующих жанру водевиля, комедии, фарсу и лирической драме.

Фото: Одинцовский Народный театр



Руководитель проекта и главный режиссер Одинцовского народного театра Светлана Лапшина в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится восьмой раз, впервые он случился в 2017 году, и был приурочен к 60-летию города Одинцово.
«С тех пор фестиваль приобретает больший размах и вбирает на свою орбиту новые коллективы, новые дополнительные программы. В этом году мы определились с жанром — водевиль, и он задержится на нашем фестивале долго», — сообщила главный режиссер театра.

Фото: Одинцовский Народный театр


Также она пояснила, откуда пришла идеи и как она связана с историей Подмосковья.
«В Подмосковье первые дачные театры появились в начале 20-го века, а привозили театральную культуру в маленькие дачные поселки столичные жители, которые приезжали на отдых. Явление было распространено и популярно не только в нашем округе, но и в других направлениях, например, один из самых известных таких театров в поселке Малаховка, где на сцене блистали не только актеры-любители, но и крупные артисты: Ф. Шаляпин, Александра Яблочкина. Также спектакли были в Подосинках и на других направлениях нашей подмосковной железной дороги», — объяснила руководитель проекта.

Фото: Одинцовский Народный театр

По словам Светланы Лапшиной, участниками фестиваля станут некоммерческие любительские театры из Москвы, Лобни, Щёлкова и Одинцова.
«Спектакли будут в основном комедийного характера. Нас ждут четыре старинных водевиля, которые блистали на сцене еще в середине 19 века, одна детективная комедия, одна лирическая история и один оригинальный современный водевиль — экспериментальная работа», — рассказала о программе руководитель проекта.

Особенность водевиля, по словам собеседницы, в том, что он требует от актеров быстрого переключения, стопроцентной веры в обстоятельства, динамики, хорошей пластики и музыкального вкуса.

Фото: Одинцовский Народный театр

Фестиваль продлится до 25 августа в Немчиновском культурно-досуговом центре Дома культуры «Солнечный» (Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект 4).
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+

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В Волоколамске представили исторические реконструкции битв и балов
20 августа 2024, 15:57

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фестиваль, являющийся частью федерального исторического проекта «Александрова дорога: от Руси до России», состоялся у стен Волоколамского кремля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Волоколамск — единственный город в Подмосковье, через который проходит маршрут исторического проекта «Александрова дорога». И это не случайно. Волоколамск — старейший город Подмосковья», — отметила замглавы Волоколамского округа Марина Марнова.
Гости фестиваля смогли посмотреть на состязания дружинников Александра Невского, на Петра Первого, принимающего парад-смотр драгун, посетили бал и стали свидетелями победы русского войска над иноземными врагами.

На фестивале работали также лавки мастеров, где можно было приобрести авторские работы, кроме того, гостям предлагали испытать свою меткость в стрельбе и отчеканить монету.

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#история
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На подмосковном фестивале «Славянское подворье» устроят кулачные бои
20 августа 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» состоится в воскресенье, 25 августа, на берегу реки Пахры рядом с культурно-просветительским центром «Дубровицы» на территории городского округа Подольск. Фестиваль будет проходит в пятнадцатый раз, в этом году в его программу впервые включены кулачные бои, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«На фестивале будет работать несколько тематических площадок, включая сельскохозяйственную выставку, музейный квартал, трапезную, ярмарку народных промыслов, детскую зону с аттракционами и пр. Впервые на фестивале будут организованы кулачные бои», — говорится в сообщении.
В концертной программе фестивале примут участие 28 коллективов из 18 округов Подмосковья. Их выступления будет оценивать профессиональное жюри, победителей ждут призы. Кроме того, для гостей фестиваля споёт Московский казачий хор и звёзды отечественной эстрады.

Фестиваль начнётся в 11:00, вход свободный, возрастных ограничений нет. Подробная информация о мероприятии размещена на туристическом портале Подмосковья.

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#подольск
#фестиваль
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#культура
#минкульттуризма мо
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«Кружились в танце»: Как прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове»
Фестиваль «Три Спаса в Мелихове» посетило более 700 человек
19 августа 2024, 18:33

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове», который уже в десятый раз собирает в одном кругу людей из разных уголков Подмосковья и Москвы. Для посетителей работала ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграли миниатюры по произведениям Чехова.
Пресс-секретарь музея-заповедника «Мелихово» Юлия Балабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в это в этом году праздник посетило более 700 человек.
«Очень радостно, что в Мелихово приезжают всей семьей: дети, родители, дедушки, бабушки. А также наши постоянные гости, которые каждый год большой компанией приезжают к нам и для них это уже добрая традиция», — поделилась собеседница.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

Она отметила, что каждый гость нашел себе дело по душе и не остался в стороне.
«Кто-то кружился в танце под музыку оркестра народных инструментов «Русские узоры», кто-то играл вместе с фольклористом Ильей Ахрамеевым и Живым музеем народных искусств, многие гости были у нас впервые, поэтому отправились на экскурсию в чеховский дом и на познавательную прогулку по усадьбе», — рассказала Юлия.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

По ее словам, самой большой популярностью пользовались мастер-классы, где гости лепили, рисовали, делали интересные поделки и даже обучились искусству фигурного вырезания на овощах и фруктах (карвингу). Каждый уехал с приятным сувениром, сделанным своими руками.
Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

«Очень понравились яблочные шашки, там кипели бурные состязания, и фотосалон с русскими народными костюмами тоже понравился всем», — подчеркнула сотрудница музея.
Также Юлия Балабанова рассказала, что праздник прошел в атмосфере добра и гармонии, что сотрудники музея получили много приятных отзывов за разнообразную и интересную программу.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

«Гости посетили экскурсии, концерты, театральные инсценировки, смогли купить интересные сувениры на ярмарке промыслов, а главное всей семьей провести время в гостях у Антона Павловича! По мнению организаторов, праздник удался! Благодарим наших гостей, которые приехали к нам!» — завершила разговор с корреспондентом «Радио 1» собеседница.

Фото: музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово»

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Умер соведущий телемостов СССР – США Фил Донахью
Умер американский журналист, ведущий с Познером телемосты СССР – США Фил Донахью
19 августа 2024, 18:11

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Американский телеведущий Фил Донахью, известный своими телемостами между СССР и США, скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщает The Washington Post. Знаменитые телемосты проходили в 80-е годы вместе с Владимиром Познером.
Донахью стал популярным благодаря ток-шоу со зрителями, которое выходило в эфир с 1967 года по 1996. Он был одним из первых, кто начал обсуждать социальные и политические темы в формате ток-шоу. Его передачи часто привлекали внимание к важным вопросам. Шоу Фила Донахью было одной из самых влиятельных программ своего времени.

По словам родных, Фил скончался после продолжительной болезни.

В 1987 году Донахью посещал Советский Союз в 1987 году. Записанные во время его визита программы позднее показали по советскому телевидению.

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Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» собрал более 16 тысяч гостей
19 августа 2024, 16:46

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

16 тыс. человек посетили Х Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который завершился в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В этом году мы празднуем юбилей фестиваля. Из года в год он собирает огромное количество зрителей всегда предлагает что-то новое. На этот раз впервые в рамках проекта был представлен театрально-музыкальный спектакль «Джаз от первого лица» к 100-летию российского джаза. Фестиваль отмечает 10-летие в год семьи. Это очень символично, так как на такие мероприятия приходит много семей с детьми», – сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В этом году хедлайнерами проекта стыли Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Алексей Гуськов, Полина Гагарина со специальной программой, L’One (Jazz Set). Также на фестивале выступили проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и другие.
«Уже 10 лет мы делаем этот фестиваль, который гармонично наполняет территорию старинной усадьбы великолепной музыкой. 10 лет мы встречаемся с потрясающими зрителями, которых с каждым годом становится всё больше. У нас выступают зарубежные и отечественные артисты, которые демонстрируют мастерство мирового уровня. С каждым годом наш фестиваль становится все популярнее», – рассказал худрук фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как отметили в министерстве, на фестивале царит особая атмосфера, которую создают природный ландшафт, старинная усадьба, летняя погода и джазовая музыка в исполнении мастеров мирового уровня.
«Сейчас тяжёлые времена, и мы должны объединяться. Считаю музыку одним из вариантов этого объединения. Часть заработанных средств мы перечислим людям, которые сейчас в этом нуждаются – жителям Курской и Белгородской областей», – отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На территории усадьбы для гостей подготовили мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, спортивные активности и большой фудкорт.

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#культура
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#подмосковье
#московская область
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Названо первое мероприятие создающегося Национального центра «Россия»
19 августа 2024, 16:25

Фото: сайт Национального центра «Россия»

В день открытия Международного научно-фантастического симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» заработает выставка «Наследие для будущего». На ней можно будет увидеть художественные работы выпускников творческих вузов из разных стран, сообщили в пресс-службе центра.
Смысловой акцент экспозиции – будущее останется за людьми, если они смогут сохранить способность к творчеству и мышлению. Куратором выставки «Наследие для будущего» станет член Совета при президенте России по культуре и искусству, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств им. Ильи Репина Семён Михайловский.
«Национальный центр «Россия» должен быть, прежде всего, комфортным местом для дискуссий, где можно разворачивать выставки, связанные с судьбами людей, с эпохами, рассказывающие о разных периодах жизни страны», – отметил Михайловский.
Одной из стран-партнёров экспозиции станет Китай.

Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее» пройдет с 4 по 6 ноября. Он станет первым мероприятием Национального центра «Россия», который создаётся по поручению главы государства.

На симпозиум съедутся учёные, футурологи, прогнозисты, писатели-фантасты и представители органов власти. Они обсудят к каким последствиям приведёт распространение искусственного интеллекта, каким будет цифровое государство будущего.

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#россия
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«Пушкин – наше всё»: в Одинцове проходит выставка, посвящённая жизни и творчеству классика
В Одинцове проходит выставка «Пушкин – наше всё!»
19 августа 2024, 14:19

Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея

В Одинцовском историко-краеведческом музее проходит выставка «Пушкин – наше всё!», посвящённая 225-летию со дня рождения классика.
Её открытие состоялось 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Куратор выставки Анна Солдатова рассказала «Радио 1» об экспозиции и интерактиве для гостей.
«На выставке представлено 17 живописных, более 20 графических и семь скульптурных работ современных художников, членов Союза художников Подмосковья, Московского союза художников и союза художников России. Это портреты поэта, пейзажи пушкинских мест Москвы и Одинцовского округа, изображения персонажей произведений Александра Сергеевича», – отметила куратор.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея

Также на выставке представлены материалы из коллекции Одинцовского историко-краеведческого музея – книги, включая сами произведения поэта и литературу, посвящённую его жизни и творчеству; фотографии и старинные открытки.
«Представлено много совсем «свежих» работ, созданных специально к нашей выставке. В 2024 году вся страна отмечает 225-летие поэта, и художники обратились к жизни и творчеству Пушкина с особым интересом, нашли в них неиссякаемый источник сюжетов и образов», – поделилась Солдатова.
Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея

Куратор рассказала, что ей удалось провести ассоциативные параллели между работами разных авторов. Так, виды пушкинской Москвы перекликаются с местами в Подмосковье, где бывал поэт. А осенний натюрморт с бюстом Пушкина «рифмуется» с осенним пейзажем усадьбы детства классика Захарово.

Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея
«Выставка интересна для широкой аудитории, разнообразие тем работ отражает разносторонность пушкинского наследия, а у каждого из нас – свой Пушкин. Выставку с интересом посещают и дети, и взрослые. Младшее поколение привлекают знакомые образы героев пушкинских сказок, а взрослым часто интересны более авангардные полотна и старые фотографии. С момента открытия выставку посетило уже более тысячи человек», – рассказала собеседница «Радио 1».

В рамках выставки проводятся мастер-классы «Письмо пушкинской эпохи». Участники узнали, как и на чём писали в XIX веке, познакомились с копиями автографов Пушкина, а после даже сами попробовали написать письмо гусиным пером и чернилами.

Фото: пресс-служба Одинцовского историко-краеведческого музея

Выставка будет работать до 1 сентября.

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#одинцово
#выставка
#пушкин
#творчество
#культура
#подмосковье
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В Малом театре 20 августа попрощаются с актрисой Екатериной Васильевой
18 августа 2024, 18:49

Фото: istockphoto/NetPix

Малый театр попрощается с актрисой Екатериной Васильевой, ушедшей из жизни на 38-м году жизни в результате несчастного случая. Прощание состоится 20 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале культурного учреждения.
«Прощание с актрисой Малого театра Екатериной Васильевой пройдет 20 августа в 12:00 в фойе Исторической сцены. Будет открыт зрительский вход», — сказано в публикации.

Уточняется, что артистки не стало в минувший четверг, 15 августа. Со слов коллег Васильевой, она постоянно развивалась в профессии. Еще в студенческие времена девушка прошла курс «Комедия дель арте», а потом участвовала в совместных проектах Малого театра и Союза театров Европы.

Васильева известна по ролям Софьи в «Недоросле», Насти в «Не было ни гроша, да вдруг алтын», а также Софьи Фамусовой в «Горе от ума».

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«Мода, красота и дефиле»: ежегодный модный показ ModaZ состоится в Орехово-Зуеве
17 августа 2024, 10:00

Фото: Дарья Звягина

18 августа в Парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве состоится ежегодный модный показ ModaZ с участием школы моделей Fashion ModelZ.
Организатор мероприятия и модельер Дарья Звягина рассказала в беседе с корреспондентом «Радио 1» о предстоящем событии.

«Этим летом проходит наш ежегодный модный показ ModaZ, который мы проводим в Парке победы. В этом году нам удалось организовать его второй раз. Первый получил очень хороший отклик, было много обратной связи, поэтому мы решили для жителей нашего города повторить это мероприятие. Мы проводим его только в этом парке: расстилаем глянец, ставим атмосферные шатры и свет. Такого плана мероприятие мы проводим уже пятый раз. Вход свободный, может прийти любой желающий. Стараемся анонсировать мероприятия всеми возможными способами, поэтому приходят свыше 200 человек», – поделилась организатор.
Фото: Дарья Звягина

В показе принимают участие модели в возрасте от трех до 56 лет. Они представят коллекции брендов из нескольких регионов России, однако упор делается на местных производителей. Звягина в качестве модельера и дизайнера представит свою Military-коллекцию «Modistka» – одежды от личного бренда, а также серию плащей-пыльников.
Фото: Дарья Звягина

«Модные события собирают вокруг себя много заинтересованных людей, но, в первую очередь, мероприятие организуется для детей школы моделей, для их возможности попробовать себя, для вдохновения. Парк победы – это одно из самых красивых мест с очень хорошей большой, просматриваемой локацией с невероятно красивым закатом, поэтому мы всегда начинаем мероприятие ближе к вечеру», – объяснила собеседница «Радио 1».
Модельер подчеркнула, что этот показ мод вдохновляет как воспитанников школы, так и гостей, которые могут сформировать свою будущую направленность после посещения мероприятия. В частности, юные гости могут получить мотивацию для начала освоения модельного творчества, фотоискусства, дизайна и других смежных направлений. Всё это указывает на высокую социальную пользу события.
Фото: Дарья Звягина

«Мы вышли на новую форму проведения мероприятия с максимально активными, нон-стоп показами. Одно сплошное действие с непрерывным выходом моделей на подиум. Идет быстрая смена дизайнеров, что позволило отказаться от выходов актёров, певцов, хореографов и танцоров. Здесь только мода, красота и дефиле – чёткое и без примесей других творческих направлений», – заключила дизайнер.
Фото: Дарья Звягина

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