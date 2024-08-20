«Большой размах»: Как проходит фестиваль «Театральная неделя в Одинцове»

Фото: Одинцовский Народный театр
В Одинцовском городском округе 19 августа начался фестиваль «Театральная неделя в Одинцове». Он посвящен театральной истории округа и театров Подмосковья, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Темой 2024 года является водевиль — жанр драматического искусства, в котором театральное произведение носит комедийный характер. В соответствии с этим, зрителям предлагается посетить семь спектаклей, соответствующих жанру водевиля, комедии, фарсу и лирической драме.
Фото: Одинцовский Народный театр
Руководитель проекта и главный режиссер Одинцовского народного театра Светлана Лапшина в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится восьмой раз, впервые он случился в 2017 году, и был приурочен к 60-летию города Одинцово.
Фото: Одинцовский Народный театр
Также она пояснила, откуда пришла идеи и как она связана с историей Подмосковья.
Фото: Одинцовский Народный театр
По словам Светланы Лапшиной, участниками фестиваля станут некоммерческие любительские театры из Москвы, Лобни, Щёлкова и Одинцова.
Особенность водевиля, по словам собеседницы, в том, что он требует от актеров быстрого переключения, стопроцентной веры в обстоятельства, динамики, хорошей пластики и музыкального вкуса.
Фото: Одинцовский Народный театр
Фестиваль продлится до 25 августа в Немчиновском культурно-досуговом центре Дома культуры «Солнечный» (Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект 4).
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+
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Фото: Одинцовский Народный театр
Руководитель проекта и главный режиссер Одинцовского народного театра Светлана Лапшина в беседе с «Радио 1» рассказала, что фестиваль проводится восьмой раз, впервые он случился в 2017 году, и был приурочен к 60-летию города Одинцово.
«С тех пор фестиваль приобретает больший размах и вбирает на свою орбиту новые коллективы, новые дополнительные программы. В этом году мы определились с жанром — водевиль, и он задержится на нашем фестивале долго», — сообщила главный режиссер театра.
Фото: Одинцовский Народный театр
Также она пояснила, откуда пришла идеи и как она связана с историей Подмосковья.
«В Подмосковье первые дачные театры появились в начале 20-го века, а привозили театральную культуру в маленькие дачные поселки столичные жители, которые приезжали на отдых. Явление было распространено и популярно не только в нашем округе, но и в других направлениях, например, один из самых известных таких театров в поселке Малаховка, где на сцене блистали не только актеры-любители, но и крупные артисты: Ф. Шаляпин, Александра Яблочкина. Также спектакли были в Подосинках и на других направлениях нашей подмосковной железной дороги», — объяснила руководитель проекта.
Фото: Одинцовский Народный театр
По словам Светланы Лапшиной, участниками фестиваля станут некоммерческие любительские театры из Москвы, Лобни, Щёлкова и Одинцова.
«Спектакли будут в основном комедийного характера. Нас ждут четыре старинных водевиля, которые блистали на сцене еще в середине 19 века, одна детективная комедия, одна лирическая история и один оригинальный современный водевиль — экспериментальная работа», — рассказала о программе руководитель проекта.
Особенность водевиля, по словам собеседницы, в том, что он требует от актеров быстрого переключения, стопроцентной веры в обстоятельства, динамики, хорошей пластики и музыкального вкуса.
Фото: Одинцовский Народный театр
Фестиваль продлится до 25 августа в Немчиновском культурно-досуговом центре Дома культуры «Солнечный» (Одинцовский городской округ, село Немчиновка, Советский проспект 4).
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 12+
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Анастасия Бондарева