Люди старшего возраста из Подмосковья приглашаются на конкурс компьютерной грамотности

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Жители Московской области старше 50 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья могут до 24 октября подать заявку на участие в десятом всероссийском конкурсе личных достижений в освоении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2024», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Конкурс проходит по пяти номинациям: «Мои интернет-достижения», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Семейная интернет-история» и специальная номинация для преподавателей «Мои авторские разработки».
Работы принимаются до 24 октября, а итоги планируется подвести до 25 декабря.
Победители будут определены членами конкурсной комиссии, в которую входят представители компаний «Ростелеком», Социальный фонд России, Российская ассоциация электронных коммуникаций и АНО «Цифровая экономика».
Чтобы принять участие в конкурсе нужно подать заявку на сайте «Азбука интернета» и добавить свою конкурсную работу в соответствии с номинациями и две своих фотографии.
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