В Подмосковье стартовал конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей»

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Ежегодный конкурс арт-конкурс «ЖКХ глазами детей» стартовал в Московской области, к участию приглашаются ребята в возрасте от шести до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Этот важный конкурс министерство ЖКХ проводит с 2016 года. Он помогает детям и подросткам глубже понять роль жилищно-коммунального хозяйства, развивает творческое мышление, прививает интерес к важным вопросам и профессиям, связанным с ЖКХ», — отметил глава областного министерства Антон Велиховский.Работы будут приниматься по теме цифровизации ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов и оздоровления Волги.
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от шести до десяти лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Рисунки принимаются с 9 сентября по 1 ноября. Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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