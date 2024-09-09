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В Подмосковье стартовал конкурс рисунков «ЖКХ глазами детей»

09 сентября 2024, 11:59
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

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Ежегодный конкурс арт-конкурс «ЖКХ глазами детей» стартовал в Московской области, к участию приглашаются ребята в возрасте от шести до 18 лет, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Этот важный конкурс министерство ЖКХ проводит с 2016 года. Он помогает детям и подросткам глубже понять роль жилищно-коммунального хозяйства, развивает творческое мышление, прививает интерес к важным вопросам и профессиям, связанным с ЖКХ», — отметил глава областного министерства Антон Велиховский.
Работы будут приниматься по теме цифровизации ЖКХ, капитального ремонта многоквартирных домов и оздоровления Волги.



Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от шести до десяти лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Рисунки принимаются с 9 сентября по 1 ноября. Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#подмосковье
Стал известен победитель конкурса «Педагог-психолог Подмосковья — 2024»
09 сентября 2024, 11:05

Фото: Министерство образования Московской области

В Корпоративном университете развития образования завершилось региональное состязание «Педагог-психолог Подмосковья — 2024». Конкурсанты решали профессиональную задачу в реальном времени и презентовали её без мультимедийных средств, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Победительницей стала Наталья Шляпцева, педагог-психолог Икшинской средней школы из Дмитровского городского округа. Она будет представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдёт осенью.

«Я очень люблю участвовать в конкурсах. В конкурсе “Педагог-психолог” принимаю участие уже во второй раз. Буду полагаться на накопленный опыт борьбы и нацелена на самый лучший результат на всероссийском уровне. Я уверена в своих силах, своих наставниках и буду стараться достойно представить Московскую область», — поделилась победительница.

Елена Аксёнова из школы № 12 с углублённым изучением иностранных языков из Электростали заняла второе место. Марина Власова, педагог-психолог из школы № 1 Сергиева Посада, стала третьей.

Конкурс проходил с мая по сентябрь и состоял из четырёх этапов, включая очные и заочные туры. В 2024 году для участия было подано 63 заявки от педагогов-психологов со всей Московской области.

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#психолог
#школы
#победители
#московская область
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Садальский рассказал о борьбе Маслякова с тяжелой болезнью
09 сентября 2024, 05:02

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал о тяжелой болезни руководителя КВН и телеведущего Александра Маслякова. Артист написал об этом на своей странице в Facebook*.
По его словам, телеведущий на протяжении нескольких лет боролся с неоперабельной опухолью в легких. Садальский назвал Маслякова лицом советского и российского развлекательного телевидения.

Масляков скончался 8 сентября в возрасте 83 лет. По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти стал рак легких.

Основатель КВН вел свою знаковую программу с 1964 года. Обладатель премии Тэффи и множества государственных наград Александр Васильевич стал символом развлекательного телевидения как в СССР, так и в России.

Александр Масляков появился на свет в 1941 году в Свердловске. Его отец был летчиком, штурманом и принимал участие в Великой Отечественной войне. Изначально семья жила в Ленинграде, но позже была эвакуирована на Урал.

После окончания войны семья переселилась в Баку, затем в Кутаиси, а позже вновь в Москву. Будучи студентом одного из курсов энергетического факультета Московского института инженеров транспорта Масляков начал свою карьеру на телевидении. В качестве инженера он проработал всего лишь год и шесть дней.

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* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#ссср
#телевидение
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На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» в Ивантеевке выступят 40 коллективов
На гала-концерте фестиваля «Город танцует в парках» выступят 40 коллективов
06 сентября 2024, 19:55

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Гала-концерт II Московского областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках» состоится 14 сентября в Городском парке Ивантеевки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Ранее там информировали, что концерт, который планировали провести 7 сентября в Королёве, перенесли по техническим причинам.
«На сцене выступят 9 команд-финалистов из 37 городских округов, а также команда-обладатель приза зрительских симпатий. Оценивать выступления будут художественный руководитель фестиваля, заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин и танцор, хореограф и режиссёр-постановщик Игорь Рудник. Вести концерт будет актёр кино и телевидения Михаил Башкатов», – говорится в сообщении.
По итогам выступлений определят лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Для зрителей подготовили выступления звёзд телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

Гала-концерт начнётся в 15 часов. Вход свободный.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#культура
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#минкульттуризма мо
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Литэксперт Корнев раскрыл, как избежать состояния «нечитуна»
Литэксперт Корнев рекомендовал найти свой жанр литературы
06 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/Daniel de la Hoz

Основатель литературного агентства Александр Корнев заявил, что побороть состояние «нечитуна» – когда человек не может заставить себя читать при наличии желания и времени – можно, найдя свой жанр литературы.
«Для меня ключевая цель — научиться получать удовольствие от чтения. Исследования показывают, что, если мы только смотрим фильмы, то мы получаем меньше удовольствия. Чтобы увеличить его, нужно научиться разбираться в предпочтениях и использовать их. Найдите свой «долгий дофамин». Это поможет вам стать более творческим и креативным», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Корнев.

А в Санкт-Петербурге по книге Константина Осипова «Вера в победу» можно будет послушать аудиоспектакль. Сама книга была выпущена «Петербургским дневником» к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Она повествует о спортсменах Ленинграда, которые, не сломленные войной и блокадой, смогли не просто достойно представить свою родину на крупнейших международных спортивных соревнованиях послевоенного периода, но и побеждать на них. Как пишет издание, услышать аудиоспектакль можно будет 8 сентября на набережных, в парках и других публичных местах города.

Ранее писатель Константин Образцов заявил, что секрет столь продолжающейся популярности романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» кроется в том, что книга не проводит чёткой границы между добром и злом.

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#писатель
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#литература
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В Подмосковье стартовал приём заявок на конкурс блогеров
06 сентября 2024, 16:53

Фото: пресс-служба МИСК МО

Конкурс «Золотой пиксель Подмосковья» проводится в регионе для блогеров, создающих и публикующих контент на разных платформах и в соцсетях, приём заявок начался 1 сентября и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба министерства информационной и молодёжной политики Московской области.
«На конкурс принимаются размещённые в интернете и соцсетях материалы, направленные на создание образа Московской области как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, а также на популяризацию культурного и исторического наследия Подмосковья, его туристического потенциала и посвящённые формированию и сохранению патриотических ценностей», — говорится в сообщении.
Награды будут присуждаться в пяти номинациях: интернет-блог, видео-блог, тематический Telegram-канал, тематическое сообщество в сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», блог на платформе платформа Likee.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#московская область
#подмосковье
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В Московской области начались первые уроки курса «Россия — мои горизонты»
06 сентября 2024, 16:24

Фото: Министерство образования Московской области

5 сентября в подмосковных школах прошли первые занятия дополнительного курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.
Проект «Россия — мои горизонты» направлен на внедрение профориентационных занятий в российских школах. Инициатором программы выступает Министерство просвещения.

Во время первого занятия этого учебного года на тему «Моя Россия — мои горизонты, мои достижения» ученики узнали о важных исторических событиях и выдающихся людях, которые внесли вклад в развитие страны. На уроке обсуждалось, как успехи соотечественников мотивируют на собственные достижения и как выбор профессии помогает реализовать потенциал.

Школьники поделились своими историями и поразмышляли о возможностях, которые предоставляет современная Россия. Они поняли важность правильного выбора профессии и то, как курс «Россия — мои горизонты» поможет им разобраться в разнообразии карьерных путей и найти своё место в жизни.

Следующий урок будет посвящён личным достижениям и способам, с помощью которых ученики смогут внести вклад в развитие страны.

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#министерство образования мо
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Фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля» стартует 7 сентября
06 сентября 2024, 14:00

Фото: iStock/nantonov

В Суздале Владимирской области 7 сентября стартует музыкальный фестиваль «Современные композиторы – к 1000-летию Суздаля». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила организатор мероприятия Екатерина Цветкова.
Откроет фестиваль концерт духовной музыки «Гимн Вечному Городу». На нём выступит камерный хор «Распев» под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Натальи Колесниковой.

Коллектив впервые исполнит созданные молодыми российскими композиторами, лауреатами и победителями всероссийских конкурсов «Партитура» и «АртМастерс» сочинения. Все они созданы специально к мероприятию и посвящены суздальским святым и самому городу.

В концертах также примут участие солисты Мариинского театра и Академии молодых оперных певцом Мариинского театра.

Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Также отметим, что в этом году Суздаль отмечает своё тысячелетие.

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Объявлены победители премии «Экология — дело каждого»
06 сентября 2024, 13:43

Фото: Росприроднадзор

Глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова поздравила лауреатов и призёров Международной детской и юношеской премии «Экология — дело каждого» с поступлением в российские вузы на бесплатной основе. Льготы для победителей и призёров премии, включая стипендии на бесплатное обучение, предоставляют 115 университетов.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова провела онлайн-встречу с активными участниками Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», которые воспользовались преимуществами и поступили в российские вузы. Около 100 победителей премии получили дополнительные баллы и стали студентами Высшей школы экономики, Российского университета дружбы народов, МИРЭА, Томского государственного университета, Уральского федерального университета, Кубанского и Байкальского государственных университетов и других вузов.
«Очень важно, чтобы профессия эколога была в тренде. Чтобы специалисты, которые занимаются вопросами сохранения окружающей среды, проблемами экологии и климата с каждым годом повышали свой профессионализм. Чтобы вы – молодежь – хотели быть причастны к этому. И только вместе мы можем решить самые сложные задачи, повлиять на других людей и их осознанность в вопросах бережного отношения к природе. Мы очень рады, что вы росли вместе с премией «Экология – дело каждого». Когда мы задумывали этот проект, то даже не представляли, что нас поддержит такое количество вузов. Сегодня их 115, и они дают вам возможность получить особые преференции при поступлении. Я поздравляю вас с большим достижением и надеюсь, что мы увидим высококвалифицированных экологов и тех, кто поможет этой профессии стать популярной. Ребята, я очень за вас рада, дерзайте!» – поздравила первокурсников Светлана Радионова.
Также она сообщила, что Высшая школа экономики и Российский университет дружбы народов предоставили гранты на бесплатное обучение двум победителям премии «Экология — дело каждого». Одним из них стал студент ВШЭ Родион Муцольгов из Московской области. Он разработал устройство для обучения врановых птиц раздельному сбору мусора. Благодаря премии он познакомился с Николаем Николаевичем Дроздовым и обсудил с учёным развитие своего проекта. Родион интересуется не только биологией и химией, но и нейронными сетями, планируя создавать новые проекты в сфере экологии.
«Я благодарен премии "Экология – дело каждого" за поддержку и высокую оценку моих идей и проектов. Участие в нескольких сезонах во многом повлияло на мое будущее и выбор профессии. Меня пригласили сразу в два топовых вуза! Я счастлив, что смогу получить лучшее образование и применить знания на пользу экологии!» – рассказал первокурсник ВШЭ Родион Муцольгов.
Егор Синцов из Нижегородской области получил грант на бесплатное обучение в Российском университете дружбы народов (РУДН). Он будет изучать энерго-и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. Егор разработал и создал беспилотник для мониторинга состояния мусорных полигонов, благодаря которому стал победителем премии. Его бабушка с детства прививала ему любовь к экологии, бережному отношению к природе и сортировке отходов. Теперь Егор планирует разрабатывать новые технологии для сельского хозяйства.

Виктория Лотник из Ростовской области также получила грант на обучение в РУДН. Она стала победительницей третьего сезона премии за проект, направленный на развитие образовательной инфраструктуры и создание экологической тропы в музее природы под открытым небом. Виктория известна в своём городе как активный эковолонтёр, участвующий в различных акциях по уборке территорий, посадке деревьев и сбору макулатуры и пластика.
«Я поступила в РУДН на направление «Экология и природопользование». Дополнительные баллы от участия в премии «Экология – дело каждого» мне очень пригодились! На мое направление был высокий конкурс – 7 человек на место. И я смогла это сделать! Меня ждет увлекательная учеба, спасибо Росприроднадзору!» – сказала Виктория Лотник.
Алиса Рогалёва из Читы, лауреат премии, стала студенткой Забайкальского государственного университета. Она выбрала факультет журналистики неслучайно. Алиса с юных лет увлекается кино и даже основала свою студию, где создаёт игровые и документальные фильмы на острые социальные темы. Именно её видео о стихийной свалке получило специальную награду от жюри премии и помогло девушке исполнить мечту о профессиональном образовании.
«Премия «Экология – дело каждого» не только помогает поднимать острые экологические проблемы, но и мотивирует двигаться дальше. Благодарим премию от всей киностудии, ведь когда есть такие проекты, мы понимаем, что всё, что мы делаем будет полезно!» – поделилась Алиса Рогалева.
Диана Чиркова из Татарстана получила дополнительные баллы за свои достижения в премии и смогла поступить в РУДН на бюджетное место по специальности «Экология и природопользование». Её интерес к заботе о природе начался с уроков биологии, которые проводила её учительница. Диана проводила исследования, например, изучала причины исчезновения ландышей и их влияние на экосистему. Вместе с другими детьми она сажала редкие растения. Также Диана обнаружила, что уборка опавших листьев негативно влияет на состояние почвы, и обратилась с результатами своего исследования к администрации Нижнекамска, после чего опавшие листья перестали убирать.

Победитель премии из Ставропольского края, Ярослав Санитаев, с детства стремится помогать природе и всему живому. Благодаря дополнительным баллам, Ярослав смог поступить на бюджетное отделение Томского государственного университета, выбрав специальность «Гидрометеорология» на геолого-географическом факультете.

Один из активных участников премии, Илья Иванов из Ханты-Мансийского автономного округа, поступил в Тюменский государственный университет. Он узнал о премии от своей младшей сестры Кати, которая увлекается экологией и создала школьное движение «Муравейник», куда также привлекла своего брата.

Мария Меркушева из Екатеринбурга поступила на бюджетную основу в Уральский федеральный университет на направление «Медиакоммуникации и мультимедийные технологии». Она продемонстрировала свой талант в анимации на премии и стала победительницей в третьем сезоне. В своём мультфильме Мария предупреждает о том, что природа может скоро исчезнуть.

Анна Волкова из Татарстана также поступила на бюджетную основу в Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет. Она стала призёром третьего сезона премии с проектом по переработке экскрементов сельскохозяйственных животных, что было большой проблемой.

Самир Искаков из Саратовской области, призёр второго сезона премии, уже учится на втором курсе Института экологии РУДН. Он стал первым, кто воспользовался дополнительными баллами от премии для поступления в вуз на бюджетную основу. Самир с восторгом рассказывает о студенческой жизни и считает, что благодаря премии его жизнь стала насыщенной и интересной, у него появилось много друзей со всего мира.

Руководитель Росприроднадзора выразила благодарность молодым людям за их целеустремлённость и усердную работу над проектами по защите окружающей среды. Светлана Радионова пожелала успеха в учёбе и реализации самых смелых замыслов всем участникам, которые поступили в вузы и стали призёрами премии «Экология — дело каждого».

Премия «Экология — дело каждого», учреждённая Росприроднадзором, направлена на привлечение молодёжи и взрослых к экологической повестке и поощрение их активности. С 2021 года на премию поступило более 210 тысяч заявок от участников из 78 стран и всех 89 регионов России. Все участники получают грамоты, а победители и призёры — помимо гаджетов и путёвок на Чёрное море, преимущества при поступлении в 115 российских вузов, включая Высшую школу экономики, РУДН, СКФУ и другие. Приём заявок на пятый сезон премии проходит с 1 августа 2024 года по 1 апреля 2025 года на сайте «Экология — дело каждого».

Премию поддерживают такие организации, как АО «СОГАЗ», НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, Московский зоопарк, Гриниум, Российский футбольный союз, генеральные информационные партнёры — РИА Новости, международные информационные партнёры — Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегические медиапартнёры — ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», ИА «Регнум», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», медиагруппы Freedom Strength Beauty, Всероссийское общество охраны природы и многие другие.

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В Павловском Посаде состоялся показ фильма «Мы в садовника играли...»
06 сентября 2024, 12:49

Фото: пресс-служба администрации г.о Павлово-Посадск

В Доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде 3 сентября прошёл показ фильма «Мы в садовника играли…», организованный в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет».
Сценарий и режиссуру фильма осуществил Максим Кузнецов. В этом фильме война показана глазами шестилетней девочки, которая прошла через невероятные испытания, преодолев путь из оккупированной Эстонии в осаждённую Москву. Повзрослев на войне, эта маленькая девочка сохранила в себе детскую чистоту и невинность. Вместе с ней мы переживаем первые месяцы войны, видим, как люди приспосабливаются к новым условиям жизни и трудятся в тылу. Война разрушила семьи, разлучила детей с родителями, и миллионы людей сражались и погибали на фронте. Это лишь малая часть той огромной цены, которую пришлось заплатить за нашу Победу.

«Фильм очень "сильный". Другого слова, наверное, здесь не подобрать. Мурашки по коже от событий, которые пережила героиня. Сейчас это сюжет актуален как никогда. Многие наши знакомые ушли защищать Родину в зону специальной военной операции. Дети остались дома без отцов, матери без сыновей. Кадры в фильме уже не кажутся чем-то далеким и не реальным. Я считаю, что каждый должен посмотреть этот фильм и, возможно, переосмыслить какие-то моменты в своей жизни. Всем советую», — отмечает Анна.
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