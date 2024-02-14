Подмосковных авторов детских песен приглашают принять участие в конкурсе «Шаинский фест»

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

Фото: Радио 1 / Дана Игумнова



Фото: Радио 1 / Дана Игумнова

В этой отрасли я работаю больше 30 лет, с 1984 года. Я сюда пришел, будучи студентом, проходил практику. С тех пор, моя жизнь связана с фарфором. Моя функция сводится больше к надзорной работе, чтобы все изделия соответствовали художественным эталонам, для нас это важно. Мы работаем с торговыми сетями, и их покупателям важно соответствие картинки и реальности. Также, помимо всего прочего, я слежу, чтобы все компоненты нашей продукции были точно выдержаны, согласно тем рекламным роликам и фотографиям, которые мы представляем. Но на самом деле, главный художник должен создавать новые виды изделий, и генерировать новые декоративные направления, чем я тоже занимаюсь.Мы сейчас разработали большую линейку цветных изделий, с подглазурными декорами. Для этого у нас своя рецептура красок, таких нет ни у кого. У многих низкотемпературные, а наши полихромные краски обжигаются той же температурой, что и кобальт. Они не выгорают и остаются всегда яркими. К тому же, было время, когда другие производства на фарфор клеили переводные картинки, но мы всегда были в стороне от этого. С гжелью всегда так было, здесь была минимальная механизация, максимально ручная работа, включая роспись. Так происходит и по сей день.Каждый год у нас выходят изделия, которые и по дизайну, и по своему назначению совершенно новые. К пасхе, например, появляются подставки для куличей, есть и новые фигурные композиции, посудные группы, сервизы. При чем они не дублируют то, что мы ранее выпускали. Мы создаем новое так, чтобы это могло заменить что-то уходящее и старое. Такое иногда нужно, когда изделия изжили свое.Было много падений, и один из них был в 90-е. Когда началась приватизация предприятий, появилась масса подпольных производств, которые начали создавать безвкусицу. Этого было так много, что гжель начала обесцениваться, все посыпалось. Люди со вкусом, поняли, что гжель не тот случай, чтобы вкладываться в него и все это повисло. Долгое время она продавалась в пешеходных переходах и на вокзалах. А потом, потихоньку все стало вымываться, как-то все упорядочилось, люди стали путешествовать, и видеть, что приемлемо и не стыдно показать. И начался отбор, предприятия начали делать чистку, избавились от всякой ерунды. Снова появилась гжельская классика.Люди с помощью гжели показывают нашу национальность. Классическая гжель ассоциируется с Россией. Сейчас новый тренд на русские традиции, это как раз можно заметить не только на столах жителей, но и на модных мировых показах. К тому же наши предметы стали практичнее, и подстроенные под современный лад. Мы запустили большую серию кофейных стаканов, они простые, с герметичной крышкой, они прям были хитом. Потому что кофейная тема близка многим.Мы пытаемся переоборудовать свои формовочные станки, которые нам позволили бы расширить коллекцию тарелок. У нас, конечно, есть образец, который мы делаем в ручном исполнении - литьем, но нам нужно делать формовкой. Для этого нужен формовочный станок, который будет нам давать в день 300-400 тарелок, а мы их все вручную распишем. Также, у нас есть сырьевые проблемы, думаю после окончанию СВО, они решатся. Исторически, все фарфоровые заводы бывшего СССР были завязаны на 3-4 месторождениях белых глин, часть на Украине, часть в России. Но в любом случае, фарфоровая индустрия будет развиваться и традиции будут сохранятся, несмотря на трудности.Экспорт в другие страны мы не осуществляем, при этом спрос у потребителей там тоже есть. По всему миру много любителей росписью кобальтом, и на востоке, и на западе. Сейчас, например, в Китае проходила выставка «Сделано в России», и им очень нравятся предметы с русской росписью и декором. Наши изделия в Китае очень дорого стоят, и не каждый может их приобрести, при этом всем интересно наше искусство.