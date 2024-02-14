Подмосковных авторов детских песен приглашают принять участие в конкурсе «Шаинский фест»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Международный конкурс детских песен «Шаинский фест» проведут в этом году в России, подать заявку на участие могут поэты-песенники и композиторы, создающие произведения для дошколят и учеников младших и средних классов, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
Первый региональный этап конкурса будет проходить 2 и 3 марта в Культурном центре имени Любови Орловой в подмосковном Звенигороде.
Международный творческий конкурс будет проходить в нескольких городах России, лучшие произведения завоюют своё место в музыкальной индустрии.
Подробная информация о подаче заявки и условиях участия размещена на сайте конкурса.
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«Жюри отберет лучшие работы, авторы которых смогут представить свои произведения в финальном концерте фестиваля 1 июня на сцене Кремлевского дворца», — отмечается в сообщении.
Подробная информация о подаче заявки и условиях участия размещена на сайте конкурса.
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Лев Каштанов