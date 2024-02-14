В музее «Новый Иерусалим» откроют выставку картин Ильи Репина и его учеников

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников» откроется в музее «Новый Иерусалим» в Истре в последний день зимы, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Репина, расскажет о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке», — цитируются в сообщении слова главы министерства Василия Кузнецова.В экспозицию вошло 110 картин из 20 российских музеев и четырёх частных коллекций. Посетители увидят работы самого Ильи Репина и его учеников, среди которых Константин Сомов, Валентин Серов, Анна Остроумова-Лебедева, Борис Кустодиев, Игорь Грабарь, Зинаила Серебрякова, Исаака Бродский, Филипп Малявин и другие.
«Наша выставка — это не просто восхитительная живопись, это эмоциональное погружение и путешествие по пути художника. Воспоминания учеников Репина играют в нём важную роль, они рассказывают очень личные истории наблюдения за Мастером и общения с ним. Они дают объемную картину характеров и времени», — рассказала автор концепции, куратор выставки Ксения Новохатько.
Выставка будет работать с 29 февраля до 28 июля. Адрес музея: город Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом №1.
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