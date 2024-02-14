Театр из Ногинска выпускает трагикомедию «Сарабанда. Прогноз погоды»

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО
Премьерный показ трагикомедии «Сарабанда. Прогноз погоды» по пьесе итальянского писателя Алессандро Барикко состоится в Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске в четверг, 15 февраля, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Подмосковья.
В необычной постановке задействуют мультимедийный вставки: частью сцены станет экран, на который будут выводиться фотографии и фрагменты кинохроник. Это сделано для эффекта «погружения в эпоху», в которую происходит действие пьесы.
Действие разворачивается у Ниагарского водопада, рядом с которым герои пытаются осознать себя и великие силы природы.
В премьерном спектакле будут играть заслуженный артист России Андрей Троицкий, заслуженный артист России Владимир Ташлыков, заслуженная артистка Московской области Татьяна Иванцова и другие.
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«Нам важно, чтобы начало ХХ века, а именно — 1902 год, о котором мы говорим, стал максимально близок нашему зрителю», — пояснил режиссёр спектакля Михаил Чумаченко.
В премьерном спектакле будут играть заслуженный артист России Андрей Троицкий, заслуженный артист России Владимир Ташлыков, заслуженная артистка Московской области Татьяна Иванцова и другие.
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Лев Каштанов