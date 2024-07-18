Подмосковных писателей приглашают в литературные резиденции в Находке и Самаре

Фото: пресс-служба АСПИР
Литературная резиденция Ассоциации союзов писателей и издателей России открыла приём заявок для прозаиков на заезд проекта, который пройдёт с 3 по 23 сентября в гостиничном комплексе «Рица» в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов проекта.
«Литературная резиденция – место, куда писатели приезжают за «спокойствием, трудами и вдохновеньем». Там они в течение 20 дней работают в идеальных условиях, совмещая уединённый труд и дружеское общение, встречаются с читателями и региональными литераторами, проводят творческие встречи. Здесь можно получить профессиональную помощь и консультацию известных писателей, редакторов и издателей», – говорится в сообщении.Заявки принимаются до 31 июля на сайте ассоциации.
К рассмотрению принимаются романы, повести, сборники повестей и рассказов. Организаторы ждут произведения, посвящённые главным проблемам и противоречиям культурного пространства XXI века. Темой может стать, например, стирание границ между языками и культурами, противостояние природы и цивилизации, виртуальная реальность, будущее технологий, общественные перемены и другие значимые явления.
Фото: пресс-служба АСПИР
А для авторов произведений нон-фикшн заезд в литературную резиденцию пройдёт с 3 по 23 сентября в отеле «Моя Глинка» в Самаре.
На конкурс принимаются книги, затрагивающие самый широкий круг тем: исследовательские и учебные издания, посвящённые различным видам искусств и ремёсел, жизнеописания выдающихся деятелей науки, истории и культуры, научно-популярные литературоведческие, искусствоведческие и культурологические работы, книги по урбанистике.
Заявки принимают до 31 июля от авторов старше 18 лет. Узнать условия конкурса и подать заявку можно на сайте ассоциации.
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Лора Луганская