Открыта регистрация на историко-культурный форум «Истоки» в Севастополе

Фото: пресс-служба Росмолодёжи
Молодёжный историко-культурный форум «Истоки» пройдёт с 16 августа по 20 сентября в Севастополе, в музейно-археологическом комплексе «Херсонес Таврический». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Проект «Истоки» объединяет молодёжь, изучающую культуру и традиции России, позволяет получить новый опыт, знания, обрести новые знакомства. Главные цели форума – воспитание уважения к истории своей семьи и традициям, формирование духовно-нравственных ценностей гражданской и культурной идентичности, создание молодёжных сообществ в сфере патриотического воспитания.
Форум предусматривает пять заездов: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Школа молодого патриота».
Участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально-значимых проектов от «Росмолодежь.Гранты». Максимальный размер гранта – 1 млн рублей. У участников каждого заезда будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Это организация занятости молодёжи, работа с людьми с ОВ3, экологическое просвещение, развитие культурно-образовательной среды и многое другое.
Форум смогут посетить все желающие. Зарегистрироваться и подать заявку на грантовый конкурс можно на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России».
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«Для молодёжи проект «Истоки» – возможность в неформальной обстановке исследовать своё прошлое, чтобы стать сопричастным к созданию будущего. Ранее более 2 тыс. участников из 87 регионов России прошли образовательные программы центра «Истоки» в городе Печоры. Новая история скоро начнётся во втором центре, который расположится в Севастополе. Приглашаем всех желающих принять участие в форуме», – сказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.
Форум предусматривает пять заездов: «Семейные ценности», «Историко-культурное наследие», «Путь наставника», «Гармония» и «Школа молодого патриота».
Участники смогут получить финансовую поддержку для реализации своих социально-значимых проектов от «Росмолодежь.Гранты». Максимальный размер гранта – 1 млн рублей. У участников каждого заезда будет возможность подать заявку на грантовую поддержку своих инициатив по 18 тематическим номинациям. Это организация занятости молодёжи, работа с людьми с ОВ3, экологическое просвещение, развитие культурно-образовательной среды и многое другое.
Форум смогут посетить все желающие. Зарегистрироваться и подать заявку на грантовый конкурс можно на платформе федеральной государственной автоматизированной информационной системы «Молодёжь России».
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Лора Луганская