Подмосковный ансамбль «Терем» выступит на II Всероссийской Фольклориаде

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В турнире примут участие порядка 100 участников со всей России, в числе которых детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» из городского округа Подольск.
«Всероссийская детская Фольклориада — уникальный проект, который способствует сохранению культурной самобытности и популяризации культурного наследия народов и этнических общностей Российской Федерации,а также помогает нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения и развитию детского и молодежного фольклорного движения в стране. <…> На сценических площадках, в парках и на площадях Казани пройдут костюмированные шествия, концерты, вечера дружбы, флэшмобы, хоровод «Дружба народов», мастер-классы для участников фестиваля, круглые столы и творческие встречи», — поделились в пресс-службе.
Стоит отметить, что мероприятие направлено на знакомство жителей и гостей Казани с этнографической культурой и народными традициями своих краев
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