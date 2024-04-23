В Электрогорске прошел фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!»

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали и провели фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Мероприятие прошло во Дворце культуры города Электрогорска. IX открытый форум-фестиваль был посвящен 79-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Стоит отметить, что фестиваль проводится девять лет подряд. В этом году для юных участников были подготовлены различные активности, а также скалодром на площади у Дворца культуры.
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«Под впечатлением от российской гуманитарной миссии в Донецкой и Луганской народных республиках я написал песню «Донбасс», которая стала своеобразным символом стойкости и несгибаемости проживающего там народа. В 2016 году мы прибыли в Донецк, и эта песня прозвучала в центре славянской культуры, снискав ошеломляющий успех. Именно там появилась идея создания фестиваля, который бы объединил творчески одаренных спасателей со всей страны», —поделился Замначальника управления по воспитательной работе ГКУ МО «Мособлпожспас» Валерий Виноградов.
Стоит отметить, что фестиваль проводится девять лет подряд. В этом году для юных участников были подготовлены различные активности, а также скалодром на площади у Дворца культуры.
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Мира Полтева