В Коломне открыта выставка картин под открытым небом

«Михаил Абакумов считается одним из лучших пейзажистов России. В его работах соединились традиции реалистической школы и импрессионизма. На полотнах Абакумова представлены виды русского севера, картины традиционного быта, деревенские дома и поля», — говорится в сообщении.
Выставка организована в рамках проекта «Стрит-АРТ». Она будет работать до 4 марта текущего года. Возрастных ограничений нет.
Читайте также:
В Подмосковье для студентов организуют праздник «ЗАЧЁТный парк»
Гостей фестиваля санок в Ивантеевке ждут катания, песни и творческий конкурс
В Подмосковье пройдет бесплатный показ работ участников кинофестиваля Short Film Days