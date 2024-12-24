В Подмосковье состоится показ ледового представления «Новогодний самовар» Татьяны Навки

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
С 27 по 29 декабря в пяти городах Подмосковья пройдут ледовые шоу «Новогодний самовар», в постановке Татьяны Навки, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ледовом шоу «Новогодний самовар» примут участие Аделина Сотникова, Максим Ковтун, Александра Степанова, Иван Букин и другие звезды фигурного катания. Первое представление состоится 27 декабря в спортивном парке «Атлант» в Орехово-Зуеве. Начало в 19:30.
28 декабря жители и гости Павлово-Посадского округа смогут встретиться с прославленными фигуристами. Ледовое шоу пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер», начало в 17:00. В этот же день шоу покажут в Центральном парке Ногинска, Богородского округа, в 19:30.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
29 декабря «Новогодний самовар» представят в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского округа в 16:30, а также в городском парке Ивантеевки, Пушкинского округа, в 19:30.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.
Подробное расписание ледовых шоу доступно на сайте welcome.mosreg.ru.
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