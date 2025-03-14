Подмосковный школьников пригласили на конкурс в честь 185-летия Чайковского

Всероссийская акция «Музыка на все времена», приуроченная к 185-летию композитора П.И. Чайковского, будет проходить с 25 марта по 15 апреля, принять участие в запланированном в рамках акции творческом соревновании приглашаются школьники всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба мероприятия.