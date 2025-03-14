Подмосковный школьников пригласили на конкурс в честь 185-летия Чайковского

Фото: пресс-служба акции «Музыка на все времена»
Всероссийская акция «Музыка на все времена», приуроченная к 185-летию композитора П.И. Чайковского, будет проходить с 25 марта по 15 апреля, принять участие в запланированном в рамках акции творческом соревновании приглашаются школьники всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Вокал», «Инструментальное творчество», «Изобразительное искусство» и «Вокал». Работу можно подготовить в одной или сразу нескольких номинациях и оставить заявку на участие в личном кабинете на сайте «Культурадляшкольников.РФ», — говорится в сообщении.Жюри, состоящее из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 лучших работ, которые будут размещены на портале проекта «Культура для школьников».
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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