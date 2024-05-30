В Петербурге пройдёт международный фестиваль народной песни «Добровидение»

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В Санкт-Петербурге с 14 по 16 июня пройдёт фестиваль народной песни «Добровидение».
Мероприятие пройдёт в 9-й раз и соберёт лучших представителей фольклорной песни. В фестивале примут участие коллективы не только из России, но и из Китая, Индии, Сербии и Белоруссии.
Фестиваль призван для трансляции и популяризации исконных традиционных ценностей стран.
Ранее сообщалось, что российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».
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Фестиваль призван для трансляции и популяризации исконных традиционных ценностей стран.
«Популяризация народной культуры помогает сохранять и развивать лучшие образцы национального творчества, организовывать диалог различных культур, укреплять международные связи, делать народное творчество общедоступным и узнаваемым», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» начальник Государственного академического Омского русского народного хора Елена Ермакова.
Ранее сообщалось, что российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».
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Мелисса Тимофеева