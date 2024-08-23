Приём заявок на всероссийский конкурс молодёжных проектов продлится до 12 сентября

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Конкурс социальных молодёжных проектов «Росмолодежь.Гранты 2 сезон» проводится в России, участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до миллиона рублей, приём заявок завершится 12 сентября, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам молодёжи.
«Принять участие в конкурсе могут граждане России в возрасте от 14 до 35 лет, разработавшие какой-либо социальный проект. Регистрация проводится на платформе «Молодёжь России», — говорится в сообщении.На конкурс можно прислать не более одного проекта по одной из 18 номинаций, в числе которых проекты, направленные на организацию занятости молодёжи, развитие молодёжного туризма, популяризацию спорта, поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды, борьбу с идеологией экстремизма в молодёжной среде и пр.
Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.
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