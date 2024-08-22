Молодёжь Подмосковья пригласили принять участие в законотворческом конкурсе

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ХIV молодёжный конкурс законотворческих инициатив «Парламент 2030» стартовал в России, к участию приглашаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно из всех регионов страны, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Конкурс нацелен на повышение парламентской культуры и правовой грамотности молодёжи, а также развитие лидерского потенциала молодёжи и привлечение молодых людей к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности», — говорится в сообщении.Конкурс будет проводиться по пятнадцати номинациям, включая государственное строительство, бюджетное, налоговое и финансовое законодательство, здравоохранение, образование, экологию, молодёжную политику, оборону и безопасность, патриотическое воспитание и пр.
Заявки принимаются до 20 сентября.
Подробная информация о конкурсе размещена на странице проекта «Парламент 2030» в соцсети «ВКонтакте».
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