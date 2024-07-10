Поэт Нестругин назвал главную задачу русской литературы

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Поэт Александр Нестругин заявил, что основная задача русской литературы сегодня – это указать человеку путь к свету и подвигу.
«Задача русской литературы сегодня — милосердным, честным, сострадающим, терпеливым и мужественным словом утишить боль, утешить, дать надежду. Поддержать человека, указать ему дорогу из экзистенциональных сумерек, из одиночества и отчаяния к свету соборной воли, к труду и подвигу во имя будущих поколений, страны, снова вынужденной отстаивать право на своё существование», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru Нестругин.
До этого режиссёр-постановщик Сергей Новиков рассказал, что сегодня популяризировать оперное искусство можно с помощью перевода их на русский язык, а также различный фестивалей и культурных мероприятий.
«Во всём мире есть знаменитые фестивали, «опенэйры», например «Арена ди Верона», который идет больше трех месяцев в году – все лето. Это фактически туристический фестиваль, который делает Верону центром притяжения. Но сказать, что «Арена ди Верона» – это высочайший уровень исполнительского искусства, наверное, нельзя», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Новиков.
Ранее сообщалось, что в городском округе Пушкинский 13-14 июля состоится фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове».
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