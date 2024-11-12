В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В Доме культуры «Луч» 13 ноября пройдёт русская вечёрка под названием «Кузьминки», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. Этот старинный русский праздник отмечается в честь православных святых Космы и Дамиана – покровителей ремёсел, брака и домашней птицы.
«В России этот день считался девичьим праздником. На день, а то и за три дня подыскивали избу, где собирались справлять вечёрку. Девушки ходили по домам, собирали пищу к ужину, а если среди гостей была невеста, она считалась хозяйкой в доме. К вечеру приглашались парни и музыканты, начиналось веселье», – рассказали в администрации.В программе русской вечёрки «Кузьминки» – народные песни, игры и танцы. Гости погрузятся в атмосферу традиционной русской культуры. Приходить можно всей семьёй или с друзьями.
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