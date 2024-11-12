Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
Детей от шести до 10 лет из Красногорска 17 ноября приглашают на сказочную экскурсию «Там чудеса…». Она пройдёт в детском городке «Сказочный», который называют «Лукоморьем», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Даже взрослые здесь оказываются в атмосфере детства и сказки. Сказочные персонажи ждут всех в разных уголках городка. Они откроют свои секреты, а участники экскурсии решат увлекательные загадки и задания. Автор и ведущая экскурсии – Юлия Зимнухова, организаторы – «Библиотеки Красногорска», «Парки Красногорска» и программа «Кэпи-Квест», – рассказали в администрации.Там отметили, что экскурсия бесплатная, записи не требуется. Сбор участников – в 12:30 у горки «Слон» по адресу: Красногорск. ул. Ленина, 11А.
Читайте также:
В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной
Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне
Лора Луганская