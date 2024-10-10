Показ фильма «Анкета Российской империи» в одном из подмосковных музеев

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
11 октября в Серпуховском историко-художественном музее состоится показ фильма «Анкета Российской империи». Режиссер фильма — Андрей Розов. Показ пройдет в Белом зале особняка Мараевых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Фильм покажут в рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино. Он проходит в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь) по всей России.
Цели фестиваля:
- познакомить зрителей с жанром документального кино;
- с помощью документальных кадров расширить познания посетителей об истории России;
- показать, что идеи гуманизма, сострадания, милосердия и справедливости всегда были, есть и будут, ведь именно они являются традиционными ценностями, соединяющими разные поколения.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
125 лет назад, 28 января (по старому стилю) 1897 года, состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Попытались поименно учесть всех имперских подданных от западных до восточных границ. Так появился первый социологический портрет Российской империи. Фильм Андрея Розова «Анкета Российской империи» повествует как раз об этом.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей
Как был сделан этот моментальный снимок, и о чем он поведал внимательным исследователям. Отмечается, что использованы уникальные материалы Первой всеобщей переписи.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей
О событиях и особенностях того времени в фильме рассказывают член-корреспондент РАН Ирина Елисеева; правнук П.П. Семёнова-Тян-Шанского Александр Семёнов-Тян-Шанский; председатель правления московского городского отделения Российской ассоциации статистиков Елена Заварина; доктор исторических наук Валентина Жиромская; хранитель Музея истории государственной статистики России Андрей Астафьев; кандидат экономических наук, соавтор книги по истории переписи населения в России Антон Дмитриев; главный хранитель Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Ксения Чайковская.
Начало в 18:30. Вход свободный, однако нужно заранее забронировать место на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей
В рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино также будут показаны такие фильмы, как: «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Скрытые фигуры», «Скрытые фигуры. Рельсовая война», «Блокада. Всегда со мной», «Тайны «ночных ведьм», «Вижу цель», «Встреча на Курской дуге», «Повесть о московском ополчении» и другие.
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Анастасия Бондарева