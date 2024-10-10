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Показ фильма «Анкета Российской империи» в одном из подмосковных музеев

10 октября 2024, 18:52
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 октября в Серпуховском историко-художественном музее состоится показ фильма «Анкета Российской империи». Режиссер фильма — Андрей Розов. Показ пройдет в Белом зале особняка Мараевых. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.


Фильм покажут в рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино. Он проходит в течение четырех месяцев (с сентября по декабрь) по всей России.

Цели фестиваля:
  • познакомить зрителей с жанром документального кино;
  • с помощью документальных кадров расширить познания посетителей об истории России;
  • показать, что идеи гуманизма, сострадания, милосердия и справедливости всегда были, есть и будут, ведь именно они являются традиционными ценностями, соединяющими разные поколения.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

125 лет назад, 28 января (по старому стилю) 1897 года, состоялась первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Попытались поименно учесть всех имперских подданных от западных до восточных границ. Так появился первый социологический портрет Российской империи. Фильм Андрея Розова «Анкета Российской империи» повествует как раз об этом.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

Как был сделан этот моментальный снимок, и о чем он поведал внимательным исследователям. Отмечается, что использованы уникальные материалы Первой всеобщей переписи.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

О событиях и особенностях того времени в фильме рассказывают член-корреспондент РАН Ирина Елисеева; правнук П.П. Семёнова-Тян-Шанского Александр Семёнов-Тян-Шанский; председатель правления московского городского отделения Российской ассоциации статистиков Елена Заварина; доктор исторических наук Валентина Жиромская; хранитель Музея истории государственной статистики России Андрей Астафьев; кандидат экономических наук, соавтор книги по истории переписи населения в России Антон Дмитриев; главный хранитель Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Ксения Чайковская.

Начало в 18:30. Вход свободный, однако нужно заранее забронировать место на официальном сайте Серпуховского историко-художественного музея.
Фото: Серпуховский историко-художественный музей

В рамках III этапа Международного фестиваля правильного кино также будут показаны такие фильмы, как: «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», «Скрытые фигуры», «Скрытые фигуры. Рельсовая война», «Блокада. Всегда со мной», «Тайны «ночных ведьм», «Вижу цель», «Встреча на Курской дуге», «Повесть о московском ополчении» и другие.

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​В Красногорске состоится концерт в честь Дня отца

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#перепись населения
В Красногорске состоится концерт в честь Дня отца
10 октября 2024, 17:05

Фото: iStock/dvulikaia

Центре культуры и досуга «Отрада» в посёлке Отрадное городского округа Красногорск во вторник, 15 октября, состоится концерт, посвящённый Дню отца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На концерте «Я горжусь тобой, папа!» выступят творческие коллективы Центра культуры и досуга. В программе концерта танцевальные номера, театральные сцены и музыкальные поздравления. Вход на концерт бесплатный, возрастные ограничения — 6 », — говорится в сообщении.
Концерт начнёт в шесть часов вечера. Центр культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: округ Красногорск, посёлок Отрадное, Пятницкая улица, дом №3.

В России с 2021 года День отца отмечают в третье воскресенье октября. Ранее этот праздник приходился на третье воскресенье июня.

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В Подмосковных библиотеках работают 300 книжных клубов
09 октября 2024, 18:21

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Более 300 книжных клубов работают в библиотеках Подмосковья, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Библиотека — это место, где люди становятся ближе к литературе, обмениваются читательским опытом и мнением, обсуждают новинки и учатся новым техникам понимания текста. В читальнях Подмосковья также проводятся различные мероприятия, мастер-классы, творческие встречи с авторами, спектакли и конкурсы.
Фото: БиблиоКоролёв

Например:
  • В Центральной библиотеке им. Дм. Кедрина городского округа Мытищи участника клуба «Найди свою любовь» читают пьесы.
  • В городском округе Дубна в библиотеке семейного чтения существует литературный клуб для подростков, где они изучают классическую отечественную литературу и учатся ее понимать, обсуждают прочитанное и делятся друг с другом своими размышлениями.
  • В библиотеке Королева имеется клуб любителей поэзии, где участники разбирают стихи авторов современных и классических.
  • В детской библиотеке городского округа Одинцово проходят путешествия «Книгогид», которые расширяют знания о русской литературе.
  • В Григорьевской сельской библиотеке городского округа Луховицы работает клуб для дошкольников, которые направлен на привлечение малышей к чтению. А для старшего поколения клуб «У самовара», где организуют встречи с известными творческими личностями.
  • В Библиотеке — информационном центре для молодежи городского округа Электросталь существует клуб «Книжный Маркс», где ребята вместе обсуждают прочитанные книги.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Такое совместное изучение прочитанного дает возможность выслушать все точки зрения и сформулировать свою — осознанную и осмысленную, то есть развивает когнитивную функцию человека.
К тому же, всем известно, как порой сложна литература: классика содержит в себе необозримо большое количество смыслов, дойти до которых можно постепенно, перечитывая и переосмысляя.


Фото: Библиотека для молодёжи | Электросталь

Также в библиотеках проводят различные мастер-классы. Например, недавно в Модельной библиотеке № 14 городского округа Королёв состоялся мастер-класс по финансовой грамотности, на котором эксперт дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Лебедева Екатерина поделилась ценной информацией о просветительских материалах, разработанных для разных возрастных групп.
Фото: БиблиоКоролёв

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В Серпухове открывается выставка местных фотографов

В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»

В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
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#библиотека
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В Серпухове открывается выставка местных фотографов
09 октября 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Юбилейная отчётная выставка серпуховского фотоклуба откроется в Музейно-выставочном центре Серпухова в четверг, 10 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В экспозиции будет представлены фотографии, созданные в разных жанрах: портреты, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Участники покажут своё видение и умение передавать красоту окружающего мира через объектив камеры», — говорится в сообщении.
Открытие выставки состоится 10 октября в 17:10. Вход свободный. Экспозиция будет работать до 3 ноября. Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.

Ранее сообщалось, что в Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории». Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#серпухов
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#культура
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В Красногорске хор русской песни «Надежда» выступил в пансионате «Опека»
09 октября 2024, 16:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

В Красногорске состоялся концерт хора русской песни «Надежда» для пожилых людей в пансионате «Опека». Мероприятие оставило незабываемые впечатления у зрителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В зале царила тёплая и душевная атмосфера. Зрители с удовольствием слушали песни в исполнении хора, наслаждаясь задорными мелодиями и красивыми голосами артистов.

Концерт прошёл успешно, зрители долго аплодировали и просили артистов вернуться вновь. Это подчёркивает важность подобных мероприятий для пожилых людей, так как они чувствуют свою значимость и любовь окружающих, а также получают заряд положительных эмоций.

Такие мероприятия способствуют укреплению связей между поколениями, создавая атмосферу взаимопонимания и уважения.

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#московская область
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В Красногорске 13 октября состоится постановка спектакля «Пушкин. Дорожные истории»
09 октября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о Красногорск

13 октября при поддержке Министерства культуры Российской Федерации пройдёт спектакль «Пушкин. Дорожные истории» в рамках проекта «Театр в усадьбах». Спектакль будет представлен театром на Литейном, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа Красногорск.
В первом действии зрители увидят постановку «Станционный смотритель» по одноимённой повести из цикла «Повести Белкина», которую можно считать сентиментальным шедевром. Сюжет разворачивается вокруг извечного конфликта поколений, поиска романтической любви и счастья, независимо от цены, которую приходится платить.

Во второй акте спектакля гости увидят постановку «Граф Нулин» — пародию на изящную поэму Александра Пушкина «В два утра». Здесь лёгкая ирония сочетается с острым юмором, а спектакль наполнен вокальными номерами, сочетающими старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярных оперетт.

«Мы не побоялись объединить эти две истории, вышедшие из-под пера великого классика. Разные по настроению, по ритмической природе текста, по социальному положению героев и глубине драматизма, обе они очень романтичны и увлекательны», — рассказал режиссёр-постановщик Сергей Морозов.

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#московская область
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Московский камерный оркестр Musica Viva выступил для раненых бойцов СВО
Московский камерный оркестр Musica Viva проведет концерты для раненых бойцов СВО
09 октября 2024, 12:35

Фото: istockphoto/Tomasz Śmigla

Московский камерный оркестр Musica Viva активно проводит концерты для раненых бойцов специальной военной операции (СВО). Эти выступления проходят как на площадках концертных организаций, так и в госпиталях, в сотрудничестве с благотворительным фондом «Наша сила добра». Об этом сообщил 9 октября департамент культуры Москвы.
Фонд «Наша сила добра» основали в марте 2023 года. Его цель — помочь участникам СВО с ограниченными возможностями адаптироваться к жизни и научиться необходимым навыкам.

Сотрудничество между фондом и оркестром началось 23 января, когда десять раненых бойцов, включая инвалидов-колясочников, посетили концерт в московском зале «Зарядье». Позже они стали зрителями в Большом зале Московской государственной консерватории и Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Кроме того, участники СВО и их семьи могут воспользоваться 10-процентной скидкой на рыбных рынках в Северо-Западном и Восточном округах Москвы. Эта программа охватывает рынок «Москва — на волне» и недавно открывшийся рынок в Митине.

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Уникальная клинская библиотека стала участницей всероссийского конкурса
08 октября 2024, 17:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Модельная библиотека «PRОзнание», менее года назад открывшаяся при лицее им. Д. И. Менделеева в Клину, участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд», сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
«Приём заявок на участие завершился 1 октября и после этого начался конкурсный этап, он продлится до 1 ноября. Победителей объявят 3 ноября, они получат дипломы, денежные призы и памятные подарки», — говорится в сообщении.
Библиотека «PRОзнание» является первой в Московской области модельной библиотекой. Её посещают не только ученики лицея, но и ребята из соседних школ и детских садов.

Ранее сообщалось, что всего от Московской области в конкурсе «ПРОдвижение» участвуют семь библиотек. Помимо клинской, это библиотеки Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Жуковского, Истры и Королёва.

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#клин
#библиотека
#конкурс
#культура
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Серпуховские артисты цирка стали лауреатами Всероссийского фестиваля
08 октября 2024, 09:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Воспитанницы цирковой студии «Марион» серпуховского дворца культуры «Исток» Анна Джуринская и Ольга Красневская получили награды пятого Всероссийского фестиваля любительских цирковых коллективов «Мой чудесный цирк! Отрада зажигает звезды», сообщает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
«Представительницы Серпухова вошли в число лучших. Анна Джуринская стала лауреатом II степени, а Ольга Красневская - лауреатом III степени», — говорится в сообщении.
Участники фестиваля демонстрировали свои навыки и искусство в разных цирковых жанрах. Для жюри и зрителей выступали акробаты, жонглёры, эквилибристы, представлены были и различные оригинальные номера.

Фестиваль проводился в Москве 6 октября.

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#серпухов
#цирк
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В Серпухове открылась выставка резьбы по дереву
08 октября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Выставка резьбы по дереву «От ремёсел к искусству» открылась в Музейно-выставочном центре Серпухова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлено около 220 работ таких мастеров, как Сергей Уласевич и Иван Мурзенко, а также его учеников: Александра Юнашева, Сергея Силаева, Матвея Красивова, Александра Есипова и Владимира Маркина», — говорится в сообщении.
Посетители выставки смогут увидеть различные резные скульптуры, игрушки, деревянные резные панно и многое другое.

Отмечается, что на открытии выставки Иван Мурзенко провёл для всех желающих мастер-класс резьбы по дереву.

Выставка будет работать до 30 октября.

Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б.

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#серпухов
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#музей
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