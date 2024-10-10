В Красногорске состоится концерт в честь Дня отца

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Центре культуры и досуга «Отрада» в посёлке Отрадное городского округа Красногорск во вторник, 15 октября, состоится концерт, посвящённый Дню отца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На концерте «Я горжусь тобой, папа!» выступят творческие коллективы Центра культуры и досуга. В программе концерта танцевальные номера, театральные сцены и музыкальные поздравления. Вход на концерт бесплатный, возрастные ограничения — 6+», — говорится в сообщении.Концерт начнёт в шесть часов вечера. Центр культуры и досуга «Отрада» расположен по адресу: округ Красногорск, посёлок Отрадное, Пятницкая улица, дом №3.
В России с 2021 года День отца отмечают в третье воскресенье октября. Ранее этот праздник приходился на третье воскресенье июня.
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