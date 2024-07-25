В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
В этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов. Для этого в Московской области задействуют 46 площадок в 35 населённых пунктах 25 городских округов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Проект «Кинопарк» стартовал на территории региона в 2016-м – в Год российского кино. Это бесплатные показы фильмов для зрителей на больших экранах, которые проходят под открытым небом в парках и на других открытых площадках Подмосковья. Цель проекта – создание доступных общественных точек для полезного культурного досуга жителей и гостей региона, популяризация отечественного кинематографа», – отметили в министерстве.Репертуар в основном состоит из современных российских художественных и анимационных фильмов, классики советского кинематографа. В этом году в списке фильмов для проката – «Баба Яга спасает мир», «Летучий корабль», «Онегин», «Пушистые спасатели. Новая команда» и другие. Сеансы начинаются в 21:30.
В августе в Подмосковье традиционно пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». В летних кинотеатрах покажут новейшие российские фильмы «Воздух» режиссёра Алексея Германа-младшего, «Сто лет тому вперёд» Александра Андрющенко, «По щучьему велению» Александра Войтинского.
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Лора Луганская