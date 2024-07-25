В Московской области в рамках проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов

В этом сезоне в рамках подмосковного проекта «Кинопарк» проведут более 140 показов. Для этого в Московской области задействуют 46 площадок в 35 населённых пунктах 25 городских округов, сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.