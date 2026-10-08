«Попал в национальный код»: Критик Шпагин объяснил успех Леонида Куравлёва
Кинокритик Шпагин объяснил, почему народ так любит Леонида Куравлёва
Кинокритик Александр Шпагин заявил, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв создал кинообразы, вошедшие в русский национальный код, и именно поэтому народ так любит актёра.
В беседе с NEWS.ru Шпагин отметил, что Куравлёв воплотил в кино образ Ивана-дурака.
«Его можно сравнить с французским актёром Луи де Фюнесом, который тоже попал в национальный ментальный код, создав комический образ француза. Со временем именем Луи де Фюнеса стали называть улицы, кафе и т. д. Мне кажется, с Куравлёвым будет так же. Потому что его даже молодёжь помнит», — подчеркнул Александр Владимирович.Кинокритик добавил, что артисту хорошо удавались роли простых людей не на своём месте, и он практически не играл отрицательных персонажей. По словам Шпагина, в жизни Леонид Вячеславович был добрым, умным и начитанным человеком.