«Попал в национальный код»: Критик Шпагин объяснил успех Леонида Куравлёва

08 октября 2026, 21:11

Кинокритик Шпагин объяснил, почему народ так любит Леонида Куравлёва

Леонид Куравлёв (Фото: кадр из сериала «Сыщики-4»)

Кинокритик Александр Шпагин заявил, что народный артист РСФСР Леонид Куравлёв создал кинообразы, вошедшие в русский национальный код, и именно поэтому народ так любит актёра.





В беседе с NEWS.ru Шпагин отметил, что Куравлёв воплотил в кино образ Ивана-дурака.

«Его можно сравнить с французским актёром Луи де Фюнесом, который тоже попал в национальный ментальный код, создав комический образ француза. Со временем именем Луи де Фюнеса стали называть улицы, кафе и т. д. Мне кажется, с Куравлёвым будет так же. Потому что его даже молодёжь помнит», — подчеркнул Александр Владимирович.