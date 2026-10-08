Профайлер разглядел на снимке Пугачёвой живые эмоции и тревожные признаки

08 октября 2026, 19:34

Профайлер Давыдов: врачам следует ограничивать Пугачёву в омолаживании

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)

Профайлер Денис Давыдов высказал мнение о внешности певицы Аллы Пугачёвой. Он заявил, что врачам стоит ограничивать артистку в возможных экспериментах с хирургией.





В беседе с NEWS.ru Давыдов сообщил, что на свежем снимке Примадонны можно заметить признаки возможных омолаживающих процедур, а также изменения в чертах лица.

«Виды процедур могут озвучить только хирурги. Но что точно понятно: врачи должны ограничивать Аллу Борисовну в вероятных экспериментах со своим лицом из-за возраста и сердца. Из того контента, что я вижу в соцсетях, — новая фотография одна из лучших за последнее время с точки зрения живых и искренних эмоций, а не вынужденных дежурных улыбок», — отметил профайлер.