«Планка и Пугачёва»: Певица Слава раскрыла способ держать тело в тонусе

08 октября 2026, 18:05

Певица Слава исполнила «Айсберг» Пугачёвой, стоя в планке

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) удивила поклонников необычным челленджем. Соответствующие кадры она опубликовала в личном блоге.





В кадре Сланевская исполнила песню Аллы Пугачёвой «Айсберг», стоя в планке. Она пропела второй куплет и припев хита Примадонны. Таким образом, певица совместила вокальную нагрузку с физической.

«Планка + Пугачёва = суперголос и супертонус, то есть = я! Самая скромная артистка! Слава!» — сказала она.