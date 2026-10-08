«Планка и Пугачёва»: Певица Слава раскрыла способ держать тело в тонусе
Певица Слава исполнила «Айсберг» Пугачёвой, стоя в планке
Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) удивила поклонников необычным челленджем. Соответствующие кадры она опубликовала в личном блоге.
В кадре Сланевская исполнила песню Аллы Пугачёвой «Айсберг», стоя в планке. Она пропела второй куплет и припев хита Примадонны. Таким образом, певица совместила вокальную нагрузку с физической.
«Планка + Пугачёва = суперголос и супертонус, то есть = я! Самая скромная артистка! Слава!» — сказала она.По словам артистки, она специально поёт во время упражнений. Так ей удаётся одновременно поддерживать голос и форму. Знаменитость добавила: «Планка и Пугачёва форэво!!!».
Поклонники в комментариях восхитились выносливостью Анастасии и посмеялись над самоиронией звезды. Многие отметили, что удержать планку и чисто спеть строчки «Ты уйди с моей дороги» — уже настоящий челлендж.