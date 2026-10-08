«Знал свой дар»: Близкий друг Кашпировского раскрыл, каким он был на самом деле

08 октября 2026, 18:28

Друг Кашпировского заявил, что телецелитель искренне стремился помогать людям

Фото: Istock/Pressmaster

Друг психотерапевта Анатолия Кашпировского, хирург Олег Луцевич, рассказал о его отношении к работе. По его словам, маг искренне любил своё дело и стремился помогать людям.





В беседе с изданием «Абзац» Олег Эммануилович заявил, что негативные высказывания в адрес телецелителя не мешают ему характеризовать его как простого и увлечённого человека.

«О нём много гадостей говорят, но он был нормальный человек, который очень болел за своё дело и очень хотел помогать людям, зная свой дар», — рассказал Луцевич.