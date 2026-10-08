«Знал свой дар»: Близкий друг Кашпировского раскрыл, каким он был на самом деле
Друг Кашпировского заявил, что телецелитель искренне стремился помогать людям
Друг психотерапевта Анатолия Кашпировского, хирург Олег Луцевич, рассказал о его отношении к работе. По его словам, маг искренне любил своё дело и стремился помогать людям.
В беседе с изданием «Абзац» Олег Эммануилович заявил, что негативные высказывания в адрес телецелителя не мешают ему характеризовать его как простого и увлечённого человека.
«О нём много гадостей говорят, но он был нормальный человек, который очень болел за своё дело и очень хотел помогать людям, зная свой дар», — рассказал Луцевич.Хирург напомнил, что ещё в конце 1980-х годов нейрофизиолог Наталья Бехтерева интересовалась Кашпировским и отмечала его способности, в том числе биоэнергетику и влияние на психоэмоциональное состояние людей.
По словам врача, психотерапевт не стремился к большому количеству знакомств, но к близким друзьям относился особенно трепетно и сохранял искренние отношения. При этом, как утверждает Луцевич, Кашпировский не использовал дружбу и публичность для саморекламы.