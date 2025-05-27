Популярный турецкий артист Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с онкологией

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Популярный турецкий певец и актер Ильхан Шешен умер после продолжительной борьбы с болезнью. Артист не дожил до своего 77-летия несколько дней, передает издание GZT.
На протяжении нескольких лет Шешен боролся с онкологией. Диагноз ему поставили в 2023 году. Уточняется, что он умер от рака легких.
Ильхан Шешен начал музыкальную карьеру в 1968 году. В 1980-м он начал появляться на телеэкранах.
Шешен снимался в следующих проектах: «Любовь любит ложь», «Мумия в бегах» и «Заклеймённые розы» и других.
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Ильхан Шешен начал музыкальную карьеру в 1968 году. В 1980-м он начал появляться на телеэкранах.
Шешен снимался в следующих проектах: «Любовь любит ложь», «Мумия в бегах» и «Заклеймённые розы» и других.
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Екатерина Коршунова