Скончался актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев

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24 мая советский и российский артист театра и кино Лев Бобышев скончался на 85-м году жизни. Это следует из публикации на сайте Московского театра кукол.
«Московский театр кукол приносит искренние соболезнования родным и близким Льва Николаевича. Скорбим вместе с вами», — отмечалось в сообщении.
Причина кончины, место и дата прощания не раскрывались.
Лев появился на свет в феврале 1941 года. В возрасте 26 лет он окончил студию при Московском театре кукол, а в 32 года выпустился из ГИТИСа.
Бобышев трудился в театрах «Жаворонок» и МТК, а после 1980-х появился на экранах. Публика знала актера по картинам «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз».
В 2000 году он Лев Бобрышев звание заслуженного артиста РФ.
Ранее сообщилась, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли.
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