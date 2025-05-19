Умерла актриса из сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Блок-Миримская

Ольга Блок-Миримская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
18 мая ушла из жизни Ольга Блок-Миримская — актриса театра, кино и телевидения, народная артистка России. Информация о ее смерти появилась на сайте «Кино-Театр.ру».
Причина смерти актрисы не уточняется.
В фильмографии Блок-Миримской насчитывается более 30 проектов. Артистка сыграла роль Шуры, двоюродной сестры Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Именно у нее «позаимствовала» мариупольский акцент Анастасия Заворотнюк.
Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Является дальней родственницей поэта Александра Блока. В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.
Читайте также:
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Никас Сафронов раскрыл подробности отношений Гребешковой и Гайдая
На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
В фильмографии Блок-Миримской насчитывается более 30 проектов. Артистка сыграла роль Шуры, двоюродной сестры Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Именно у нее «позаимствовала» мариупольский акцент Анастасия Заворотнюк.
Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 г. в Петрозаводске. Является дальней родственницей поэта Александра Блока. В 2005 году ей было присвоено звание народной артистки России.
Читайте также:
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Никас Сафронов раскрыл подробности отношений Гребешковой и Гайдая
На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
Екатерина Коршунова