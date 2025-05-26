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Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни

Виктор Галкин (Фото: кадр из фильма

Виктор Галкин (Фото: кадр из фильма "Черный океан")

На 65-м году жизни скончался исполнитель главной роли в кинокартине «Черный океан» Виктор Галкин. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что актера не стало накануне в воскресенье, 25 мая. Сейчас нет информации о месте и времени церемонии прощания.
Первая роль Галкина датирована 1987 годом в киноленте «Залив счастья», а всего в карьере артиста шесть проектов с учетом «Черного океана». Как пишет aif.ru, мужчина много лет прослужил в Приморском театре молодежи.

Перед этим стало известно о смерти российского артиста театра и кино Льва Бобышева. Он скончался в возрасте 84 лет. Дата прощания и причина смерти неизвестны.

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26 мая 2025, 09:38

Константин Юшкевич (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Актеру сериала «Склифосовский» Константину Юшкевичу заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
55-летнего артиста мучили боли, а из-за перекоса костей длина ног стала разной. По этой причине Юшкевич хромал и ходил с костылями.

Первый сустав актеру заменили в прошлом году, второй — в начале 2025-го. На сегодняшний день звезда сериала «Склифосовский» ведет активную жизнь и продолжает выступать на сцене.

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Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
25 мая 2025, 21:46

Геннадий Третьяков (Фото: кадр из сериала «Семейный детектив»)

Скончался актер театра и кино Геннадий Третьяков. О его кончине сообщил портал «Кино-театр».
Отмечалось, что артисту было 83 года. Что стало причиной кончины Третьякова, еще не известно. Актер ушел из жизни 24 мая.

Геннадий Третьяков появился на свет в 1941 году. Артист учился в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он перевоплотился во многих персонажей.

Огромному числу зрителей он известен благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».

Ранее сообщалось, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.

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Скончался актер фильма «Прощай, шпана замоскворецкая…» Лев Бобышев
25 мая 2025, 19:24

Фото: iStock/ Diy13

24 мая советский и российский артист театра и кино Лев Бобышев скончался на 85-м году жизни. Это следует из публикации на сайте Московского театра кукол.
«Московский театр кукол приносит искренние соболезнования родным и близким Льва Николаевича. Скорбим вместе с вами», — отмечалось в сообщении.

Причина кончины, место и дата прощания не раскрывались.

Лев появился на свет в феврале 1941 года. В возрасте 26 лет он окончил студию при Московском театре кукол, а в 32 года выпустился из ГИТИСа.

Бобышев трудился в театрах «Жаворонок» и МТК, а после 1980-х появился на экранах. Публика знала актера по картинам «Прощай, шпана замоскворецкая…», «Приятного аппетита», «Китайский сервиз».

В 2000 году он Лев Бобрышев звание заслуженного артиста РФ.

Ранее сообщилась, что умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли.

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Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли
25 мая 2025, 14:30

Фото: iStock/ jorgeantonio

Умер валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли, сообщил сайт Deadline. Покойный участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса».
Лесли умер на 85-м году жизни. Причиной кончины художника-постановщика стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера. Дилли не стало 20 мая.

С юного возраста мужчина трудился декоратором на киностудии. В 23 года он участвовал в своем первом громком проекте — втором фильме о Джеймсе Бонде «Из России с любовью».

Картины, над которыми работал Лесли, удостоились высшей награды в мире кинематографа — «Оскар». Так, «Звездных войны» получили премии в категории «Лучшие декорации». Второй «Оскар» художник-постановщик завевал за проект «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».

Ранее сообщалось, что на 99-м году жизни не стало хореографа и артиста балета Юрия Григоровича.

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Миллионы просмотров в 4 года: в чем феномен самой юной звезды российского Forbes Евы Карпикау
23 мая 2025, 17:09

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Российский Forbes опубликовал шорт-лист самых успешных людей, которым еще нет 30 лет, куда попала четырехлетняя девочка-блогер. Кто она и каков путь её популярности, расскажет «Радио 1».

Кто такая Ева Карпикау


Российский Forbes опубликовал лонг-лист своего ежегодного рейтинга «30 до 30», самой юной участницей которого стала 4-летняя Ева Карпикау, представленная в категории «Новые медиа».

Четырехлетняя Ева родилась в Екатеринбурге, в семье Анастасии, учителя по вокалу, и Астаха, туристического эксперта. Папа звездной дочки родом из Белоруссии, но с юности живет в ОАЭ, где он и встретил будущую жену Анастасию. Вернувшись в Екатеринбург, возлюбленные узаконили свои отношения в 2018 году. На данный момент семья живет на две страны — Россия и ОАЭ. В Дубае Карпикау снимают квартиру.

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Ева появилась на свет конце марта 2021 года. До рождения малышки Анастасия вела блог, посвященный их собаке – самоеду Шейху. Но, окрепнув, дочь «вытеснила» лохматого конкурента и решила быть звездой сама.

Раннее признание и харизма


Созданный мамой Евы аккаунт в социальных сетях, где Анастасия просто делилась трогательными моментами семейной жизни, быстро привлек внимание фолловеров, а маленькая дочка так сильно запала в душу подписчикам, что вскоре стала главной героиней всех сюжетов.

Милая и очаровательная малышка, от которой невозможно оторвать взгляд, несмотря на свой юный возраст очень ясно умеет излагать свои мысли. Но все малыши милые, красивые и интересные. Обогнать всех и привлечь внимание непосредственное к себе, Еве помогла её харизма — голос, эмоции, манеры нежной принцессы, рассуждение на серьезные темы — от любви до смысла жизни, – всё это часть этой грандиозной харизмы.

Вместе с родителями девочка ведет блог, в котором участвует в челленджах, готовит вместе с папой и рассуждает на серьезные темы. Ролики, где Ева танцует, придумывает интересные истории для игр и «мучает» папу макияжем привлекают большую аудиторию, благодаря чему её видео собирают миллионы просмотров.

Анастасия Карпикау, общаясь с подписчиками, рассказала, что такое обаяние, грамотная речь и развитие ребёнка обусловлено безусловной родительской любовью.

«Разговоры, миллион бытовых вопросов. Любое взаимодействие. Чтение вслух. Песни громкие и веселые. Позитивный настрой. Не гонимся за результатом и не ищем разочарование. Просто любим и находимся рядом», – делится Анастасия.


Рост аудитории и секрет успеха


За последние полгода аудитория Евы молниеносно выросла с 250 тысяч до 1,1 миллиона подписчиков. В родном Екатеринбурге малышка входит в топ-3 самых популярных блогеров. Каждое видео, выпущенное на ее странице, набирает от полумиллиона до 20 миллионов просмотров.

Источник: кадр видео ВКонтакте @karpikaufamily

Забавные и наполненные любовью и нежностью видео продолжают привлекать новых подписчиков. Ролики настраивают на позитивный лад, а любовь и нежность между членами семьи, заметная невооруженным взглядом, успокаивает. Забавные и добрые видео радуют людей и заставляют улыбаться. Несмотря на обрушившуюся на девочку популярность, юная звезда остается самым счастливым ребёнком — придумывает новые словечки, беззаботно прыгает по лужам, радуется и обнимает родителей.

Перспективный лист «30 до 30»


Авторитетное издание Forbes каждый год формирует список людей из различных сфер. В него заносят успешных молодых россиян, которые, несмотря на юные годы и успех в своей сфере, стали влиятельными и популярными в России и за рубежом. В престижный список входит 100 человек, которые распределены по десяти номинациям: от «Киберспорта» и «Социальных практик» до «Науки» и «Искусства».

После публикации лонг-листа на сайте Forbes открывается голосование, где из сотни человек эксперты выбирают 30 лучших — по три лауреата в каждой категории. Результаты голосования самых богатых и знаменитых россиян моложе 30 лет будут опубликованы в июле.

Так, например, в 2025 году в рейтинг попали актер Марк Эйдельштейн, певец Акмаль, пловец Мирон Лифинцев.

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