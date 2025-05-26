Актер из фильма «Черный океан» Виктор Галкин скончался на 65-м году жизни

Виктор Галкин (Фото: кадр из фильма "Черный океан")
На 65-м году жизни скончался исполнитель главной роли в кинокартине «Черный океан» Виктор Галкин. Причина смерти неизвестна, однако сообщается, что актера не стало накануне в воскресенье, 25 мая. Сейчас нет информации о месте и времени церемонии прощания.
Первая роль Галкина датирована 1987 годом в киноленте «Залив счастья», а всего в карьере артиста шесть проектов с учетом «Черного океана». Как пишет aif.ru, мужчина много лет прослужил в Приморском театре молодежи.
Перед этим стало известно о смерти российского артиста театра и кино Льва Бобышева. Он скончался в возрасте 84 лет. Дата прощания и причина смерти неизвестны.
Читайте также:
Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить
Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли
Перед этим стало известно о смерти российского артиста театра и кино Льва Бобышева. Он скончался в возрасте 84 лет. Дата прощания и причина смерти неизвестны.
Читайте также:
Актеру сериала «Склифосовский» заменили тазобедренные суставы протезом, чтобы он смог нормально ходить
Умер актер из сериала «Семейный детектив» Геннадий Третьяков
Скончался художник-постановщик «Звездных войн» Лесли Дилли
Никита Кротов