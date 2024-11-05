В парке Мира в Мытищах проведут бесплатные мастер-классы для детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи
Серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Творческие мастер-классы: мелкую моторику и координацию движений, будят фантазию, улучшают коммуникативные навыки и развивают умение работать в команде, а также способствуют проявлению индивидуальности и помогают выразить эмоции через творчество», — отмечается в сообщении.7 ноября всех желающих приглашают на мастер-класс по рисованию зайчика гуашью. 8 ноября ребят научат создавать из бумаги осеннее дерево, 14 ноября — рисовать котов, 15 ноября — делать зонтики из бумаги, 21 ноября — объёмных бумажных бабочек, 22 ноября — рисовать красками осенних птиц, 28 ноября — делать уток и бумаги, а 29 ноября — рисовать гуашью.
Продолжительность занятий — один час, начало в 14:30, возрастные ограничения — 6+.
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