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В парке Мира в Мытищах проведут бесплатные мастер-классы для детей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Серию новых бесплатных творческих мастер-классов проведёт для детей в ноябре в парке Мира в подмосковных Мытищах клуб «Семья», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Творческие мастер-классы: мелкую моторику и координацию движений, будят фантазию, улучшают коммуникативные навыки и развивают умение работать в команде, а также способствуют проявлению индивидуальности и помогают выразить эмоции через творчество», — отмечается в сообщении.
7 ноября всех желающих приглашают на мастер-класс по рисованию зайчика гуашью. 8 ноября ребят научат создавать из бумаги осеннее дерево, 14 ноября — рисовать котов, 15 ноября — делать зонтики из бумаги, 21 ноября — объёмных бумажных бабочек, 22 ноября — рисовать красками осенних птиц, 28 ноября — делать уток и бумаги, а 29 ноября — рисовать гуашью.



Продолжительность занятий — один час, начало в 14:30, возрастные ограничения — 6+.

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#дети
#мастер-класс
#творчество
#рисунки
Посетителей парков округа Кашира приглашают на творческие и спортивные занятия
05 ноября 2024, 11:32

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Различные спортивные, творческие и культурные мероприятия проведут в городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Йога смеха, утренняя зарядка и дыхательная, мастер классы и культурно- просветительская деятельность, а также многое другое ждет всех жителей и гостей наших парков на этой неделе», — цитируются в сообщении слова директора городского парка Олеси Кожадей.
В частности, в городском парке Каширы 5 и 8 ноября с 11:00 до 12:00 для членов клуба «Активное долголетие» будут проходить занятия по дыхательной гимнастике и зарядка. В выходные — 9 и 10 ноября — в полдень состоится игровая программа, а в 13:00 начнётся мастер-класс.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

А парке «Дубовая роща» 7 ноября также проведут спортивные занятия для долголетов, а во второй половине дня запланированы игровая, творческая и культурно-просветительская программы. 8 ноября гостей таже ждёт игровая программа, творчество и мастер-класс.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Подробная афиша мероприятий округа размещается в Telegram-чате «Кашира. Культура. Спорт».

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#кашира
#парки
#мероприятия
#культура
#спорт
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В Национальном центре «Россия» стартуют экскурсии «Создавая будущее»
05 ноября 2024, 10:24

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Бесплатная экскурсионная программа «Создавая будущее» стартует в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба организации.
«Экскурсия будет начинаться в «Библиотеке будущего», где посетители узнают, какие предсказания сделали Жюль Верн, Кир Булычов и другие писатели, вдохновлявшие изобретателей и учёных. Затем экскурсантов ждёт Зал изобретений, где можно будет увидеть, как фантазии писателей воплотились в реальные технологии. А конечной точкой экскурсии станет галерея с картинами современных авторов из разных стран, в творчестве которых отражено видение будущего», — говорится в сообщении.
Экскурсии будут проводиться каждые 15 минут с 10 утра до 19:15. Записаться на экскурсию можно будет на сайте центра «Россия». Посетители также смогут присоединиться к экскурсии на месте.

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#россия
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#москва
#культура
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В России рассказали, что могло поспособствовать усилению вируса Коксаки
«КП»: пандемия ковида могла усилить вирус Коксаки
05 ноября 2024, 05:48

Фото: istock / Paveena Spooner

Пандемия коронавируса могла спровоцировать усиление вируса Коксаки — российские граждане жалуются на появление некоторых схожих симптомов: температура под 39, красное горло, диарея, сыпь на ладонях и на теле.
Как пишет «Комсомольская правда», у Коксаки есть важная особенность — некоторые типы заболевания передаются воздушно-капельным путем. В основном, это детская инфекция, так как взрослые обычно переносят ее без симптомов.

Помимо этого, к симптоматике можно отнести сильный озноб и общую слабость. Возможно появление сыпи — высыпания могут появиться в районе глотки. Также у заболевших возникает точечная красная сыпь на ладонях и ступнях.

До этого сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Цискаридзе высказался о ценах на билеты на спектакли
Николай Цискаридзе: билет на спектакль не должен стоить как месячный оклад россиянина
04 ноября 2024, 23:43

Николай Цискаридзе (Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что цены на билеты в главные театры страны не должны достигать месячному окладу россиянина. Об этом он заявил на лекции в ходе просветительского марафона «Знание.Первые».
Как отметил артист, сегодня главные театры страны могут посещать только крайне состоятельные люди и ценовая политика не радует его как зрителя. Он уточнил, что добывание билетов в театры «легким не было никогда».

«Не может билет на спектакль стоить столько, сколько составляет месячный оклад человека. Это ненормально. Я не поддерживаю это», — высказался Цискаридзе.
Артист добавил, что когда он выступал в Большом театре, зал всегда был полный, а сейчас ему грустно из-за пустующих рядов.

«Люди не в состоянии приобрести билеты. Основные билеты — у спекулянтов на Театральной площади. Это очень грустно», — добавил Цискаридзе.
Помимо этого, он подчеркнул, что главные российские театры — бюджетные государственные учреждения, поэтому они содержатся, в том числе на налоги, которые платят граждане России.

«Хочу напомнить, что, допустим, из бюджета и других источников Большой театр получает почти 5 миллиардов рублей. Это не маленькие деньги совсем», — отметил артист.
Как считает Цискаридзе, должна существовать отдельная программа по посещению для тех, кто хочет.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что в Большом театре все поставлено на коммерции и выхода нет. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Конкурс в Котельниках соберёт 65 исполнителей на ручных гармониках
02 ноября 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Котельниках 4 ноября состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни и музыкальных произведений на ручных гармониках «Играй, гармонь, в Котельниках». Для участия подано 65 заявок из 22 городских округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Оценивать выступления будет жюри под председательством теле- и радиоведущей, музыкального редактора и журналиста Элеоноры Филиной. В программе фестиваля-конкурса – выступления исполнителей народной песни и исполнителей на ручных гармониках, а также участников фестиваля прошлых лет», – говорится в сообщении.
Фестиваль будет проходить по адресу: Котельники, микрорайон Белая Дача, д.3, Дом культуры «Белая Дача».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Вход для зрителей будет свободным.

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#котельники
#музыка
#искусство
#культура
#фестиваль
#конкурс
#минкульттуризма мо
#подмосковье
#московская область
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В школах Каширы отпраздновали День народного единства
02 ноября 2024, 17:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Во всех образовательных учреждениях Кашира накануне Дня народного единства провели тематические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Участники акции «Окна единства» украсили окна классов праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. Школьники также приняли участие в интеллектуальной игре «Колесо истории», классных часах, беседах, спортивных соревнованиях, викторинах и других мероприятиях», – рассказали в администрации.
Помимо этого, юные каширяне приняли участие во Всероссийской программе «Мы – граждане России!». Она нацелена на то, чтобы получение первого в жизни паспорта стало для подростков особенным и запоминающимся.

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#день народного единства
#школы
#школьники
#праздник
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В Подмосковье открыли Музей ложки с 350 экспонатами
02 ноября 2024, 17:01

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

В деревне Ложки городского округа Солнечногорск открылся Музей ложки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

«В доме культуры двери для посетителей открыл Музей ложки. В коллекции музея – около 350 ложек начиная от старинной ложки XIV века и заканчивая современными ложками, которые мы каждый день используем в быту. В экспозицию входят отделы «Солдатская ложка», «Олимпийская ложка», «Фитнес-ложки» и другие», – отметили в администрации.
Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

Для первых посетителей музея провели мастер-классы по изготовлению ложек, чаепитие и экскурсии по залам.

Фото: секретарь местного отделения ЕР Константин Михальков

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#культура
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#подмосковье
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В Каширском краеведческом музее откроется печатная мастерская
02 ноября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

3 ноября в 14:30 в Каширском краеведческом музее откроется небольшая печатная мастерская, где каждый желающий сможет попробовать себя в роли мастера, создать уникальные оттиски и распечатать открытки, ​сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.
Линогравюра — это техника гравировки на линолеуме, используемая для создания печатных форм для высокой печати. Она появилась на рубеже XIX–XX веков вместе с изобретением линолеума.

В России одним из первых серьёзно занялся этой техникой Иван Павлов. С 1909 года он начал использовать линогравюру для обложек и иллюстраций вместо сложных литографии и цинкографии.

В день акции на мастер-классы действует единый билет. Подробные условия участия можно найти на сайте музея. Ограничение по возрасту — 12 .

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#кашира
#музей
#ночь в музее
#мастер-класс
#подмосковье
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Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля
02 ноября 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом I и II степеней на окружном фестивале русского народного творчества «Народные истоки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подопечные руководителя коллектива Надежды Гончаровой представил в конкурсной программе три хореографических композиции: «Сударыня», «Гуляй, село, весело» и «Заплетись, плетень». Первые две были удостоены звания лауреатов II степени, а композиция «Заплетись, плетень» стала лауреатом I степени», – отметили в администрации.
Там добавили, что мастерство в танце, пении и фольклоре на фестивале продемонстрировали более 400 участников.

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