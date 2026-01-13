Продюсер рассказал, приведёт ли скандал с жильём к завершению карьеры Долиной

13 января 2026, 12:42

Продюсер Рудченко: скандал с квартирой нанёс удар по репутации Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Низкие продажи билетов на концерт Ларисы Долиной могут выражать общественное осуждение из-за скандала вокруг квартиры. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко связал продажу лишь 20% билетов с общественным мнением. По его словам, это означает, что публика «голосует рублём», осуждая поступок певицы. Ситуацию осложняет то, что Долина до сих пор не передала ключи от квартиры покупательнице.

«Люди, возможно, этими действиями показывают своё недовольство. Я не берусь говорить, что карьера Долиной уже завершена, но то, что большое количество поклонников не поддерживает её действия, это очевидно», — пояснил эксперт.