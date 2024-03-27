Концерт группы «Пикник» в Петербурге начался с минуты молчания

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Благотворительный концерт рок-группы «Пикник» в Санкт-Петербурге начался с минуты молчания в память о погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
В пятницу, 22 марта, должен был состояться концерт группы «Пикник» в Москве, в концертном зале «Крокус Сити Холл». Когда многие зрители уже пришли, в здание ворвались вооружённые террористы и начали расстреливать посетителей, после чего устроили пожар. Самой группе удалось оперативно покинуть здание. По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.
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Анастасия Чинкова