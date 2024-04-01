Спортсмен из Московской области стал серебряным призером турнира восточных единоборств

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Всего в соревнованиях приняли участие свыше 300 спортсменов с Москвы и Подмосковья.
«Родион Олдырев спортсмен Федерации восточных единоборств городского округа Павловский посад принёс в копилку серебренную медаль в весе 34 кг в дисциплине греплинг ги», — поделились в пресс-службе администрации городского округа.
Стоит отметить, что спортсмены боролось в шести возрастных категориях среди мальчиков и девочек.
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