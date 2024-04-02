В Павловском Посаде начали приводить в порядок дворы и деревья

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г. о.
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Вячеслав Федотов провёл мониторинг уборки и кронирования деревьев во дворах жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что с наступлением весны у работников сферы благоустройства появилась новая задача – привести в надлежащий вид зелёные насаждения во дворах.
В ближайшее время в Павловском Посаде запланированы субботники, на которых сотрудники коммунальных служб будут приводить дворы и палисадники в надлежащий вид вместе с жителями. Общегородской субботник запланирован на 6 апреля.
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«Сотрудники жилищно-коммунальных организаций ежедневно убирают мусор, появившийся после таяния снега. Они также улучшают форму и придают ухоженный вид кронам деревьев и кустарников», – отметил Федотов.
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Лора Луганская