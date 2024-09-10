14 сентября в Московской области пройдёт праздник «Живописный парк»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Общеробластной праздник «Живописный парк» пройдёт 14 сентября в более чем 70 парках Московской области. Гостей ожидают пленэр под открытым небом, выставки художников, модные показы, фотосессии и другие активности, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Например, парк «Победа» в Талдоме предлагает посетить фотовыставку «Семейный альбом господ Салтыковых» и мастер-класс по карвингу. Посетители смогут насладиться выступлением духового оркестра, фотосессией по живописным местам парка и другими развлечениями.
В Дрезненском городском парке Орехово-Зуево пройдёт осенний бал и модный показ «Яркая осень». Все желающие смогут сделать профессиональные фотографии на территории парка.
В парке «Ривьера» Можайска будут представлены работы русского фотографа Сергея Прокудина-Горского, фотозона «Осенние краски» и чайная зона. Также запланированы мастер-классы по гончарному делу, живописи в технике «винная гризайль» и мастер-класс по стринг-арту. Завершится мероприятие осенним концертом в стиле квартирника.
Зарайский центральный парк подготовил выставку Союза художников «Московиты» и концертную программу с участием местных творческих коллективов.
В городском парке Каширы гости смогут поучаствовать в пленэре и мастер-классе по плетению осенних венков. Кульминацией праздника станет концерт ансамбля русской песни «Родные напевы». Мероприятия проводятся при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).
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