Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Празднование дней городов перенесли в Павловском Посаде и Электрогорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Дни города пройдут 24-го августа в Павловском Посаде и Электрогорске. 25-го апреля 78 лет исполнилось городу Электрогорск, а 2-го июня город Павловский Посад будет отмечать 180-летие со дня основания.
Кроме этого, 31 августа все жители и гости округа смогут посетить празднование юбилея города Павловский Посад.
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«В связи с терактом, который произошел в «Крокус Сити Холле», было принято решение перенести празднование Дней городов на август, а именно. 24-го августа жители и гости Павлово-Посадского городского округа отметят День города Электрогорск», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, 31 августа все жители и гости округа смогут посетить празднование юбилея города Павловский Посад.
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Мира Полтева