В Павловском Посаде первый замглавы провел пеший обход центральных улиц

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Обход был проведен по просьбам жителей, которые в рамках личных встреч рассказали о волнующих их вопросах.
По вопросу ремонта балконов и кровли в начале июня подрядчик проведет техническое обследование. О работе кафе, которое находится на первом этаже дома вопрос будет отработан совместно с торговым отделом и коллегами из Роспотребнадзора.
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«По адресу улица Тихонова, дом 86/16 к нему обратились жильцы с проблемой подтопления придомовой территории. Источником подтопления, по словам жителей, является зоомагазин, расположенный на цокольном этаже дома. С руководством магазина будет проведена беседа и рассмотрены варианты устранения нарушения», — подчеркнул замглавы.
По вопросу ремонта балконов и кровли в начале июня подрядчик проведет техническое обследование. О работе кафе, которое находится на первом этаже дома вопрос будет отработан совместно с торговым отделом и коллегами из Роспотребнадзора.
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Мира Полтева