Глава округа Семенов провел встречу с семьями погибших участников СВО

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов встретился с семьями погибших участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая.
«В России 2024 год объявлен Годом семьи, а семья и Родина — две главные опоры для человека, ради которых совершаются достойные поступки. Мы гордимся нашими ребятами. Всех их объединяет одно — любовь к своей Родине. Ваши родные отдали жизнь за страну, за каждого из нас. Наша задача — сохранить память о них, память в семье, в обществе, там, где они жили», — подчеркнул глава Денис Семенов.
По окончанию встречи все присутствующие приняли решение установить интерактивные стенды с информацией о погибших земляках, участниках СВО в Павловском Посаде и Электрогорске.
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