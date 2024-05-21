Павлово-Посадский техникум присоединился к Всероссийским антитеррористическим учениям

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В Павлово-Посадском техникуме провели Всероссийское учение по антитеррористической защищённости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Целью тренировки было повысить уровень безопасности и разработать эффективные меры по противодействию терроризму. Учение включало теоретическую подготовку и практические занятия. Школьники и персонал техникума отработали действия в условиях возможной террористической угрозы», – говорится в сообщении.Профессионалы в области безопасности, сотрудники МВД продемонстрировали использование спецоборудования и техники, методы обеспечения безопасности людей.
Как отметили в администрации, учение стало важным шагом в укреплении антитеррористической готовности техникума.
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Лора Луганская