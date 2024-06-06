Стала известна программа первого областного театрального фестиваля «Учитель и ученики»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Первый театральный фестиваль «Учитель и ученики» торжественно откроют 14 июня в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль призван подчеркнуть роль наставничества в искусстве, важность передачи и сохранения театральных традиций. Он будет проходить в Московском областном театре драмы и комедии. Торжественное открытие фестиваля состоится 14 июня в 18 часов на центральной городской фонтанной площади Ногинска. В фестивале примут участие актёры Юлия Пересильд, Галина Тюнина, Вениамин Смехов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, актёр и режиссёр Кирилл Пирогов и другие», - говоорится в сообщении.Фестиваль планируется сделать ежегодным. В 2024-м он будет посвящён жизни, работе и творчеству Петра Фоменко – мастера, воспитавшего целую плеяду артистов и режиссёров.
Главные события фестиваля пройдут в Ногинском театре, именуемом сегодня Московским областным театром драмы и комедии. Также фестивальные мероприятия состоятся на других культурных площадках города и в парках – Центральном и Глуховском.
Зрителям предстоит увидеть спектакли учеников Фоменко – Кирилла Пирогова «Женитьба Фигаро», недавно ушедшего из жизни Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», Ивана Поповски «Грёзы», Елены Невежиной «Суббота, воскресенье, понедельник», Николая Дручека «Лес», а также спектакль самого Фоменко «Он был титулярный советник».
В рамках кинопрограммы зрителям будет показан фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим широко известный телесериал «На всю оставшуюся жизнь».
Фестиваль проводятся в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская