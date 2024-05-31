В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Электростали 1 июня пройдёт благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.
Фестиваль организует благотворительный фонд помощи бездомным животным «Сень Сотен Крыльев», который работает на территории Подмосковья с 2021 года.
За три года деятельности фонда фестивали помощи животным уже прошли в Павловском Посаде, Ногинске и Электростали.
Фестиваль стартует в полдень на площадке гипермаркета «Глобус». Гостей ждут анимационная программа, общение с животными и возможность взять питомца из приюта.
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«Цели фестиваля – формирование позитивного отношения к приютам для животных и их обитателям; воспитание в детях ответственности, милосердия, желания помогать животным; поиск новых хозяев для собак и кошек из приютов. Кроме того, фонд ведёт активную просветительскую работу с детьми и молодежью», – говорится в сообщении.
За три года деятельности фонда фестивали помощи животным уже прошли в Павловском Посаде, Ногинске и Электростали.
Фестиваль стартует в полдень на площадке гипермаркета «Глобус». Гостей ждут анимационная программа, общение с животными и возможность взять питомца из приюта.
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Лора Луганская