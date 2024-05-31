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В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов

31 мая 2024, 22:45
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Электростали 1 июня пройдёт благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.
Фестиваль организует благотворительный фонд помощи бездомным животным «Сень Сотен Крыльев», который работает на территории Подмосковья с 2021 года.
«Цели фестиваля – формирование позитивного отношения к приютам для животных и их обитателям; воспитание в детях ответственности, милосердия, желания помогать животным; поиск новых хозяев для собак и кошек из приютов. Кроме того, фонд ведёт активную просветительскую работу с детьми и молодежью», – говорится в сообщении.


За три года деятельности фонда фестивали помощи животным уже прошли в Павловском Посаде, Ногинске и Электростали.

Фестиваль стартует в полдень на площадке гипермаркета «Глобус». Гостей ждут анимационная программа, общение с животными и возможность взять питомца из приюта.

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В Подмосковье пройдут мероприятия к дню рождения А.С. Пушкина в парках
31 мая 2024, 11:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Пушкинская неделя», приуроченная к 225-летию поэта пройдет со 2 по 8 июня.

«Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. В честь этого события в подмосковных парках подготовлена праздничная программа. В парке «Захарово» в Одинцове 2 июня с 11:00 посетителей ждут концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве 6 июня пройдет праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала». В концертной программе примут участие местные творческие коллективы. Помимо этого, посетители смогут принять участие в Пушкинском балу, квесте и литературном квизе», - поделились в пресс-служба министерства.

Полный список парков, в которых пройдут мероприятия можно найти на официальном сайте министерства.

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Названы время проведения и участники юбилейного фестиваля Чайковского в Клину
30 мая 2024, 21:48

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 21 июня стартует X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Этот проект – одно из главных летних культурных событий страны. Он реализуется в рамках программы «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Художественный руководитель фестиваля – Герой Труда России, народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет входят такие выдающиеся деятели искусства, как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и другие. Постоянные участники проекта – ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, представители академического и джазового искусства.
«Особенность фестиваля – проведение концертов под открытым небом. Музыканты выступят на открытой площадке Большой поляны Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. В этом году в программе фестиваля – восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского», – говорится в сообщении.
На сцене выступят Денис Мацуев, Симона Кермес, Евгений Миронов, Светлана Захарова, Александра Урсуляк, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Пелагея, оркестр Государственного академического Большого театра, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», молодые музыканты – лауреаты международных конкурсов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международная музыкальная академия для одарённых детей подготовит мастер-классы в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Фестиваль завершится 30 июня. Купить билеты можно на сайте музея.

Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В петербургской школе открылся музей писателя Виталия Бианки
30 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

В одной и школ Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие музея писателя Виталия Бианки.
Отмечается, что музей посвящён не только самому творчеству писателя, но и природе: ребята смогут вести проектную и исследовательскую деятельность по изучению экологии.

«В новом учебном году ребят ждут Всероссийские «Бианковские чтения», конкурс юных экскурсоводов, краеведов и генеалогов, экологические акции от «Движения первых», – рассказали «Петербургскому дневнику» в самой школе.

В то же время в Кемерове скоро откроется госпитальная школа при кардиоцентре. Начало работы запланировано на 1 июня. Как передаёт «Сiбдепо», в учебном заведении будут учиться школьники-пациенты Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начнёт работать новая станция для занятия сапбордингом.

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Подмосковный театр «Огниво» стал лауреатом международной премии Russian Event Awards 2024
30 мая 2024, 14:33

Фото: Валерия Исаева

Театр «Огниво» из Мытищ стал лауреатом регионального этапа Международной премии Russian Event Awards 2024. Об этом сообщил корреспондент.
Мытищинский театр кукол «Огниво» — представляет спектакли, после которых зрителей ждет прогулка по местам, описанных в пьесах и сказках. Таким образом, они полностью погрузятся в сказочный мир и станут его частью.

«Мы выбрали правильное направление, соединяющее искусство и путешествие. Радует, что мы даем толчок к развитию внутреннего туризма в нашем округа», — поделился художественный руководитель театра «Огниво» Алексей Гущук.

В финале Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в Коломне, было представлено 48 проектов от 23 подмосковных городов. По ​итогам мытищинский театр занят первое место в номинации шорт-листа.

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#регион
#мир
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В Петербурге пройдёт международный фестиваль народной песни «Добровидение»
30 мая 2024, 13:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге с 14 по 16 июня пройдёт фестиваль народной песни «Добровидение».
Мероприятие пройдёт в 9-й раз и соберёт лучших представителей фольклорной песни. В фестивале примут участие коллективы не только из России, но и из Китая, Индии, Сербии и Белоруссии.

Фестиваль призван для трансляции и популяризации исконных традиционных ценностей стран.

«Популяризация народной культуры помогает сохранять и развивать лучшие образцы национального творчества, организовывать диалог различных культур, укреплять международные связи, делать народное творчество общедоступным и узнаваемым», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» начальник Государственного академического Омского русского народного хора Елена Ермакова.

Ранее сообщалось, что российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион».

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#рф
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#традиции
#санкт-петербург
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Подмосковье примет участие во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион»
29 мая 2024, 12:11

Фото: istockphoto / fotyma

Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проводит Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». Об этом сообщила пресс-служба российского книжного союза.
Конкурс проводится в России с 2015 года в целях поощрения вклада регионов России в развитие литературы и повышение доступности чтения для граждан.

«Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» проводится Российским книжным союзом при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с целью выявления лучшего опыта и наиболее значимых достижений, поощрения вклада регионов в развитие литературной жизни в стране и их успехов в повышении доступности чтения для наших граждан», — поделились в пресс-службе.

В рамках конкурса регион представить значимые мероприятия, посвященных литературе, книге и чтению, которые проводились в Московской области.

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Победитель регионального этапа фестиваля «Город танцует в парках» Копейченко рассказал о «Новом искусстве»
28 мая 2024, 21:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

В парках Подмосковья проходит второй сезон Фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. 18 и 19 мая концерты состоялись в нескольких городских округах региона, в том числе в Шатуре.
Там победу одержал коллектив студии танца «Новое искусство» под руководством Игоря Копейченко. Участие в фестивале студия приняла впервые, рассказал Копейченко в эфире «Радио 1».
«Мы не ожидали, что в наш город приедут такие мэтры танца. Для нашего района это было масштабное зрелище. В конкурсе участвовали очень сильные коллективы. Мы представили номер про свободу и самовыражение. В конце танца дети доставали из карманов цветные шары и надували их, чтобы показать, что в этом мире добро всегда побеждает зло», – поделился впечатлениями Игорь.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

По его словам, «Новое искусство» – это не клише, а возможность придумать и показать людям что-то новое в танцевальной сфере.
«Наш стиль – «Танцевальный Experimental». Мы берём по крупице из каждого танцевального направления, но, если углубиться, можно назвать это экспериментальной хореографией. Наш танец больше про свободу, про импровизацию, фристайл. Я не заставляю детей выполнять какие-то базовые движения. Конечно, это нужно в танцевальной сфере, например, на конкурсах. Но упор мы делаем на импровизацию. Мне хочется дать детям больше свободы, чтобы они во время тренировки отвлекались, например, от школьных проблем», – объяснил хореограф.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Студия со смелым названием «Новое искусство» была создана хореографом Игорем Копейченко в 2020 году. Сегодня её посещают более 110 человек разных возрастов.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» проходит в парках Подмосковья с 18 мая по 7 сентября. Лучшие городские танцевальные коллективы сражаются за звание финалиста.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура / Даня Коблов

Гостей танцевального праздника ждёт концертная программа в исполнении участников телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ и мастер-класс под руководством одного из лучших хореографов России Егора Дружинина.

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#подмосковье
#московская область
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#фестиваль
#конкурс
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В Можайском округе для детей с ОВЗ прошел конкурс «Твой звездный час»
28 мая 2024, 13:42

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В Можайском округе прошел конкурс для особенных детей и подростков «Твой звездный час». Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Межмуниципальном творческом конкурсе для детей, подростков и молодёжи с ОВЗ «Твой звездный час» проходил в Доме культуры Можайска.

«Ребята приняли участие в трёх номинациях. Славов Дмитрий прочитал патриотическое стихотворение «Своих не бросаем» в номинации «Художественное слово». Девочки Беринова София, Ковалёва Анастасия, Меркушина Даша исполнили номер спортивной сказки — йоги «Путешествие лесного ручейка». В номинации «Прикладное и художественное творчество» свои работы — картины из ткани в технике «кинусайга» представили Чернейко Иван, Беринова София и Залужская Елизавета с мамой Залужской Татьяной», — поделились в пресс-службе.

Помимо выступлений, для детей была подготовлена развлекательная программа с аниматорами.

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Воробьёв попросил руководство Узбекистана о содействии в организации выставки в «Новом Иерусалиме»
27 мая 2024, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва о содействии в организации выставки коллекции Государственного музея искусств имени И. Савицкого в музее «Новый Иерусалим». Глава региона выступил на заседании Совета регионов России и Узбекистана в Ташкенте.
«Хотел бы попросить вас оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого, известного человека, который собрал очень богатую коллекцию. В плане культурного обмена в нашем музее в Новом Иерусалиме такая выставка была бы очень востребована и интересна», – сказал Воробьёв.
Он также поблагодарил руководство Узбекистана за эффективную совместную работу.
«Постараемся сделать всё, чтобы новые проекты и новые предприятия рождались как у нас в Подмосковье, так и у наших друзей», – пообещал Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что каждая следующая подобная встреча должна иметь результаты.

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