В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов

В Электростали 1 июня пройдёт благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.