Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Героини заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной завоевали признание, обогатив отечественный кинематограф, заявил глава государства Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью звезды.
«Не стало Светланы Светличной - яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — сказано в телеграмме президента, зачитанной на церемонии прощания директором Гильдии актеров Союза российских кинематографистов Валерией Гущиной.Также Путин соболезнует родным, близким и коллегам по цеху Светланы Светличной и отмечает, что память о знаменитости «навсегда сохранится в сердцах».
Светличной не стало в минувшую субботу на 85-м году жизни, с ней прощаются в московском Доме кино. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.
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