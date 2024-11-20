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Президент Путин выразил соболезнования в связи со смертью Светланы Светличной

Президент Путин: героини Светличной обогатили кинематограф
Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Героини заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной завоевали признание, обогатив отечественный кинематограф, заявил глава государства Владимир Путин, выражая соболезнования в связи со смертью звезды.
«Не стало Светланы Светличной - яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Её искренние, обаятельные героини завоевали высокое профессиональное и искреннее признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — сказано в телеграмме президента, зачитанной на церемонии прощания директором Гильдии актеров Союза российских кинематографистов Валерией Гущиной.
Также Путин соболезнует родным, близким и коллегам по цеху Светланы Светличной и отмечает, что память о знаменитости «навсегда сохранится в сердцах».



Светличной не стало в минувшую субботу на 85-м году жизни, с ней прощаются в московском Доме кино. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

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#новости
В Кашире напишут самое длинное письмо Деду Морозу
20 ноября 2024, 11:39

Фото: istockphoto.com/Natali Stroganova

Акцию «Самое длинное письмо Деду Морозу» организуют в городском округе Кашира, она будет проходить в течение месяца — с 21 ноября по 21 декабря. Стать участниками акции смогут все желающие, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе очень много семей с маленькими детьми. Приглашаем всех принять участие в данной акции и написать Деду Морозу свои заветные желания. По правилам, нужно на подготовленном брендированном макете написать послание зимнему волшебнику. А потом все рисунки и письма соединим в единое послание», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
Брендированные макеты для письма будут раздавать в трёх местах: на набережной города и в парках Каширы-2. Акция проводится в рамках фестиваля «Репетиция Нового года» в городском парке.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#праздник
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#дед мороз
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Мультфильм об экологии победил на фестивале анимации в Подмосковье
19 ноября 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Мультфильм о спасении природы выиграл подмосковный фестиваль анимации «Пластилиновая ворона». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Конкурс анимации им. Эдуарда Успенского уже семь лет собирает в городском округе Егорьевск поклонников мультипликации. Среди работ этого года были отмечены мультфильмы, созданные нейросетями, работы в технике валяния, а также по теме зелёной повестки. Так, в номинации «За чистый мир» победу одержал мультфильм творческих коллективов из Кирова «Любимые места», – отметили в пресс-службе.
В основе сюжета — история лягушки, которая объединила детей для очистки загрязнённого нерадивыми водителями водоёма. Актуальная экологическая проблема получилась особенно яркой в интерпретации детей.

Как отметили в ведомстве, в состав жюри фестиваля четвёртый год подряд входят представители одного из подмосковного комплекса по переработки отходов. Они оценивают работы участников в номинации «За чистый мир».

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#подмосковье
#московская область
#дети
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Каширские вокалистки стали лауреатами международного конкурса
19 ноября 2024, 22:11

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Юные вокалистки из Каширы стали лауреатами II Международного фестиваля-конкурса «Вокальные мастерские». Он прошёл в Центральном Доме работников искусств в Москве, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Каширу представляли участники вокального коллектива «Элегия» Дома культуры «Ожерелье» под руководством Анны Дорофеевой. В номинации «Эстрадный вокал» Анна Кибикина стала лауреатом I степени, а Арина Никифорова, Татьяна Ветрова и Ксения Кибикина были объявлены лауреатами II степени», – отметили в администрации Каширы.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Целями конкурса «Вокальные мастерские» названы выявление и поддержка талантливых исполнителей, популяризация детского творчества, музыкально-эстетическое воспитание юных вокалистов и рост их профессионального уровня.

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#кашира
#искусство
#культура
#музыка
#конкурс
#вокал
#подмосковье
#московская область
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Дуэт из Каширы завоевал приз фестиваля «Город танца»
19 ноября 2024, 16:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Юные воспитанники студии спортивно-бальных танцев Dance Fox Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира завоевали приз фестиваля начинающих танцоров «Город танца», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ученики студии Dance Fox Анна Миронова, Марк Шахмаев, Герман Коннов, Милана Мирошкина и Константин Амелин выступали на фестивале в категориях Н2, соло и пары: Аттестации, Суперкубок, Кубок медленного вальса, Кубок ча-ча-ча и Джентльмен кап. Все представители Каширы вышли в финал, а дуэт Анны Мироновой и Германа Коннова занял третье место в номинации «Кубок медленного вальса», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фестиваль «Город танца» состоялся 17 ноября, он проходил на площадке спорткомплекса «Чкалов Арена» в Москве.

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#кашира
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#награда
#дети
#танцы
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День матери в парках Клина отметят праздничными программами
19 ноября 2024, 13:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Праздничные программы, включающие мастер-классы и различные игры, проведут в парках городского округа Клин «Берёзовый» и «Сестрорецкий» 24 ноября — в День матери, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В парке «Сестрорецкий» праздник начнётся в полдень, его откроет концерт вокальной студии Eufonia в парковом амфитеатре. Там же все желающие смогут записать поздравления для своих мам. А в 13:30 в офисе дирекции паркового комплекса гостей праздника ждёт интерактивная программа, мастер-класс и эстафета», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В парке «Берёзовый» старт праздничной программе дадут в час дня. На центральной площади у Культурно-досугового центра можно будет записать поздравление с Днём матери, а потом в парковом клубе поиграть в настольные игры, принять участие в мастер-классах и интерактивной программе.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

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#клин
#парки
#праздник
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«Объединяющий пласт»: Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске
18 ноября 2024, 18:52

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Зарайске стартовал городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области, при поддержке которого фестиваль проходит. Он объединит несколько направлений. Ключевая локация — арт-пространство, предполагающее полную трансформацию существующего исторического здания в современный арт-объект. Оно и станет символом перезагрузки Зарайска.
Куратор фестиваля современного искусства «Перезагрузка-2.0» Марина Глухова в беседе с «Радио 1» рассказала подробнее о фестивале и его целях.

«Он направлен на культуру, на просвещение, на развитие туризма. И получается, что мы как бы перезагружаем осмысление города. Мы продумали маршрут по всему Зарайску: от Кремля, храма, водонапорной башни, музея Голубкины и дома Мачете, где стартует большой музей современного искусства. Совершенно бесплатно гости могут увидеть 200 работ, инсталляций, арт-объектов, видеоарта, посвящённых современной русской культуре. Это известные молодые художники, работающие абсолютно в разных жанрах, инсталляции, перформансы, музыка», — рассказала собеседница.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, будут проходить мастер-классы художников и лекции, которые будут отсылать к современной культуре, к современному искусству. Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Это все будет до 12 января. И мы предполагаем, что и в выходные каждый день в пространстве на Красноармейской будут мастер-классы, лекции, воркшопы, и в январские праздники, там будут стоять пианино, мольберты, будет много книг. И очень много работ предполагает, что человек может прийти и сам поиграть на пианино, почитать книги, поиграть разные игры», — поделилась куратор фестиваля.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что в каждом из нас живет творчество, которое нельзя ограничивать.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Люди вдруг отправились изучать свою страну, изучать этих людей, смотреть, смотреть друг друга, а культура, она же как огонь, вокруг которого может собраться любой. У них не будет разногласий, потому что это объединяющий пласт. Когда она современная, она говорит о сегодняшнем дне, о том, что она видит, что она чувствует, и ты можешь чуть-чуть забегая в будущее, обратить внимание на многое», — сказала Марина Глухова.

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В Кашире определились победители третьего этапа квеста «#РroСемью»
18 ноября 2024, 18:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Доме творчества им. Б.В. Щукина городского округа Кашира прошёл третий этап квеста «#РroСемью» – конкурс чтецов «Счастливы вместе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В конкурсе участвовали школьники. На суд жюри они представили 19 выступлений от 11 общеобразовательных организаций.
«В каждом стихотворении заключалась маленькая история о близких и родных, семейных ценностях. Все произведения были посвящены самому дорогому, что есть у человека – семье. Конкурсанты проявили артистизм и умение выразительно читать стихи. Каждое выступление получилось ярким и неповторимым», – говорится в сообщении.
Победителями стали шестилетний Дмитрий Егоров из школы №3 и семилетняя Карина Назарова из Богатищевской школы.

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Названы победители конкурса художественного слова «Серебряный Скорпион»
18 ноября 2024, 17:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

VIII открытый фестиваль-конкурс художественного слова «Серебряный Скорпион» состоялся в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово в городском округе Красногорск, победители были определены в трёх номинациях в разных возрастных категориях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жюри выбрало лучших в следующих номинациях: «Декламация наизусть поэтического произведения представителя символизма начала XX века в русской литературе», «Исполнение наизусть отрывка из прозы представителя символизма начала XX века в русской литературе», «Декламация стихотворения собственного сочинения в направлении символизм», — говорится в сообщении.
Первое место в младшей группе участников занял Азарий Тищенко, второе — Трифон Тартаковский, третье — Артём Шлёмский. В средней группе победительницей стала Анна Генгринович. А в старшей группе первое место заняли Максим Карандашов и Сергей Демиденко, втрое — Раиса Слугина, а третье — Юлия Воронцова.

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#красногорск
#культура
#конкурс
#фестиваль
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В Музее «Новый Иерусалим» состоится открытие выставки Александра Лабаса «Невесомость»
18 ноября 2024, 16:00

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

29 ноября в музее «Новый Иерусалим» откроется выставка «Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви», приуроченная к 125-летию со дня рождения выдающегося художника-авангардиста, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
На выставке будут представлены более 150 живописных и графических работ мастера из 18 ведущих музеев России и 12 частных коллекций. Проект организован Фондом Лабаса и наследницей авторских прав Ольгой Бескиной-Лабас.

Выставка, посвящённая творчеству Александра Лабаса, впервые будет сосредоточена не на конкретной теме, а на том, чтобы наиболее полно продемонстрировать различные аспекты его работ, созданных в период с 1920 по 1930 год.

«На выставке Александра Лабаса в Новом Иерусалиме будут показаны почти все основные произведения художника 1920-х — нач.1930-х годов, самого яркого и впечатляющего периода его творчества, его ключевые шедевры. Искусство Лабаса особенно актуально сегодня, потому что рассказывает о том, как можно понимать настоящее сквозь призму размышлений о будущем. Это взгляд в будущее и проект строительства нового мира», — рассказал специалист в области русского искусства ХХ века Александр Балашов.
Основная тема творчества Лабаса — создание нового мира, связанного с развитием техники и городов, а также социальными изменениями начала XX века. Он прославляет жизнь, а не технический прогресс. Будучи поклонником дирижаблей, самолётов и городской жизни, Лабас остаётся романтиком, увлечённым новым самоощущением человека в этом динамичном мире.

Название выставки «Невесомость» отражает ощущение свободы и лёгкости, которое человек испытывает при использовании летательных аппаратов. Экспозиция сопровождается отрывками из дневников и воспоминаний Александра Лабаса, где он размышляет о своих творческих задачах и способах их решения.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В рамках выставки планируется выпустить каталог, подготовить сувенирную продукцию, организовать тематические экскурсии и мероприятия для посетителей всех возрастов.

Музей также представит музыкальный и просветительский проект под названием «Время, вперёд!», включающий лекции и концерты, вдохновлённые не только сюжетами работ, но и философско-эстетическими идеями Александра Лабаса. Проект направлен на расширение временных рамок и установление связи между открытиями Лабаса и его современников-композиторов с основными направлениями художественного авангарда XX века.

«Идея о проведении выставки Александра Лабаса появилась в музее „Новый Иерусалим“ несколько лет назад, и понадобилось немало времени, чтобы реализовать такой трудоемкий проект. Мы хотели собрать действительно ключевые работы художника из самых разных собраний и уголков нашей страны, чтобы максимально понятно и подробно показать, кто такой Александр Лабас. Он имел удивительный дар — никогда и несмотря ни на что не терять позитива и веры в человека», — сказала директор Музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.
Выставка продлится до 25 мая следующего года, возрастное ограничение — 6 .

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