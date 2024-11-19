«Родила отвратительных людей»: почему Светличную отказались хоронить рядом с мужем и сыном, откровения невестки

Светлана Светличная (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)
Муж Светланы Светличной Владимир Ивашов и сын Олег упокоились на Ваганьковском кладбище. Однако актрису решили похоронить на Троекуровском. О том, кто и почему принял такое решение расскажет «Радио 1».
Поклонники возмутились местом захоронения Светличной
Звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» скончалась 16 ноября в московском хосписе в возрасте 84 лет. Предварительной причиной смерти Светличной стали сердечно-сосудистая недостаточность, опухоль мозга и рак ротоглотки.
Известно, что актриса заранее попросила родственников не кремировать ее. В итоге было решено похоронить актрису на Троекуровском кладбище, на актерской аллее. Это решение вызвало недоумение у некоторых коллег артистки и ее поклонников, которые задавались вопросом, почему она не покоится рядом с мужем, артистом Владимиром Ивашовым, и сыном Олегом, которые захоронены на Ваганьковском кладбище.
Почему Светличную похоронили не на Ваганьковском кладбище
Невестка Светланы Светличной объяснила, почему актрису не похоронили рядом с близкими. По слова Ольги Ивашовой, в марте 1995 года умер ее отец Владимир Ивашов, и на Ваганьковском дали мало места под могилу. Рядом с ним в 2006-м похоронили сына артистки Олега. Светличная поставила обоим красивые памятники.
Ольга Ивашова пояснила, что оба надгробия, как для мужа, так и для сына, появились благодаря стараниям Светланы Афанасьевны. Она вложила в это немало сил и средств, особенно в те тяжелые времена, когда ей помогали друзья. Один из них, друг Владимира Ивашова, привез с Урала камень для надгробия, что вызвало недовольство со стороны работников кладбища. Однако Светлана Афанасьевна смогла решить все возникшие вопросы и гордилась результатом.
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Она отметила, что даже если бы они решили похоронить Светлану Афанасьевну в могиле мужа, то установить нормальное надгробие было бы невозможно — разве что размером со скворечник, поскольку там не хватало бы места даже для памятной дощечки. Невестка певицы отметила, что на семейном совете было принято решение не убирать памятники Владимиру Сергеевичу и Олегу. Родственники Светланы Афанасьевны определились, что ее похоронят в отдельной могиле на Троекуровском кладбище.
«Когда она смотрела репортажи с чьих-то похорон на Троекуровском кладбище, то говорила: хорошая компания собралась. Со многими лично была знакома. Она будет лежать среди очень достойных и хороших людей. Мы никого к ней «подселять» не планируем. Она будет одна, как и положено знаменитой актрисе, которую знал весь Советский Союз. Надо, чтобы всё было по-человечески. У нас дружная семья, это коллегиальное решение, которое поддержал ее родной брат. Он приехал на похороны», — поделилась Ивашова с «Комсомольской правдой».
Светлана Светличная на съемках кинофильма «Бриллиантовая рука» (Фото: РИА Новости)
Конфликт с родными и похищение
Несколько лет назад Светличная конфликтовала с родными: она относилась к ним подозрительно — опасалась, что у нее могут забрать квартиру. Однако актриса сама продала жилье, чтобы переехать поближе к сыну и его семье. Алексей и внучка Мария часто навещали ее в больнице.
Знаменитая советская актриса и светская львица Светлана Светличная была замужем и воспитывала двух сыновей, Алексея и Олега. К сожалению, её супруг Владимир Ивашов не смог справиться с трудными 90-ми годами, а младший сын ушел из жизни в 2003 году в молодом возрасте. Как отметила актриса, она не общалась с единственным оставшимся сыном Алексеем более десяти лет.
«Сын не звонил мне десять лет. Они хотят от меня избавиться, чтобы я освободила квартиру... Есть родные и любимые, а есть непонятные. Почему у меня такие дети? Я родила таких отвратительных людей! Единственный раз, когда он пришел, когда я болела онкологией. Остальное время пил. Если бы я была тридцатилетней и вышла бы замуж, я никогда не рожала бы детей!» — объявила Светличная в ток-шоу «Пусть говорят».
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В октябре 2021 года в СМИ появилась информация о «похищении» Светланы Светличной: 81-летнюю актрису забрал на тонированном автомобиле неизвестный мужчина. Поклонники актрисы начали активно искать её, а её сын подал заявление о пропаже матери только через три дня после первых сообщений. В результате его обвинили в безразличии к матери. Однако вскоре выяснилось, что Светличную вывезла одна из телевизионных съемочных групп с её согласия.
«У нее деменция в поздней стадии. Переживания закончились! Осталась только ненависть», — прокомментировал ситуацию Ивашов.
Он также подчеркнул, что никогда не претендовал на имущество своей матери и что обвинения в его адрес были связаны с болезнью актрисы.
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