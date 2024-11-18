Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Фото: istockphoto/Diy13
В Москве скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Ему совсем недавно исполнилось 70 лет.
По данным телеграм-канала SHOT, тело художника обнаружили накануне, 17 ноября, в его квартире на Октябрьской улице. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Известно, что в последние годы он боролся с онкологией. Неутешительный диагноз был поставлен в 2019 году.
Сергей Чесноков-Лодыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Он являлся профессором Гуманитарно-прикладного института. Картины художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.
Читайте также:
Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет
Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни
Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
Александр Бойцов