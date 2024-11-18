Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Умер известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве скончался известный российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский. Ему совсем недавно исполнилось 70 лет.


По данным телеграм-канала SHOT, тело художника обнаружили накануне, 17 ноября, в его квартире на Октябрьской улице. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Известно, что в последние годы он боролся с онкологией. Неутешительный диагноз был поставлен в 2019 году.

Сергей Чесноков-Лодыженский родился 1 октября 1954 года в Москве. Он являлся профессором Гуманитарно-прикладного института. Картины художника находятся в собраниях Третьяковской галереи, а также в музеях и частных коллекциях картин в Италии, Австрии, США и других странах.

Читайте также:

Режиссер игрового кино Александр Панкратов скончался в 78 лет

Ведущий солист Мариинского театра Владимир Шкляров погиб на 40-м году жизни

Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани
#сша
#картины
#диагноз
#художник
#онкология
#москва
Оператор Рузского кластера обновил более 260 мусорных контейнеров
18 ноября 2024, 16:45

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Свыше 260 сломанных синих и серых контейнеров заменил в тринадцати городских округах Московской области Рузский региональный оператор в октябре, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Заменено было более 260 контейнеров для смешанных отходов и отходов для вторичной переработки. Кроме того, установлено свыше 50 дополнительных баков», — говорится в сообщении.
Отмечается также, на склады Рузского регионального оператора поступило ещё 110 серых контейнеров для смешанных отходов. Эти контейнеры будут выставлять на площадки по мере необходимости.

В министерстве добавили, что за месяц в зоне облуживания этого регионального оператору вывезли свыше 840 тысяч кубометров отходов.

Читайте также:

В Подмосковье усилили контроль за порядком на улицах с помощью искусственного интеллекта

На территории Ногинского кластера установили около тысячи мусорных контейнеров

В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора
#минчистоты
#руза
#мусорный оператор
#контейнеры
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦППК и «ЛизаАлерт» объединили усилия в поиске потерявшихся людей
18 ноября 2024, 16:42

Фото: пресс-служба ЦППК

Центральная ППК и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» заключили соглашение о сотрудничестве. Компания будет помогать волонтёрам в поиске пропавших людей, сообщили в пресс-службе ЦППК.
Соглашение подписали первый заместитель гендиректора ЦППК Владимир Булак и председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев на Х Межрегиональном форуме, который проводит добровольческий поисково-спасательный отряд.
«Подписание носит важный социальный характер, поскольку напрямую касается безопасности людей. Каждый день мы перевозим почти 2 млн пассажиров, среди которых могут быть и оказавшиеся в сложной ситуации. Наши сотрудники помогали пассажирам и по своей инициативе взаимодействовали с представителями «ЛизаАлерт». Именно такие случаи положили начало партнёрству», – сказал Булак.
Он пояснил, что ЦППК является социально ответственной компанией и регулярно рассказывает о правилах нахождения на железнодорожной инфраструктуре, проводит тематические уроки в детсадах и школах.

В Центральной ППК работают более 10 тыс. сотрудников. Большинство ежедневно взаимодействует с пассажирами и друг с другом, что позволяет быстро собирать и передавать нужную информацию. Такой оперативный обмен поможет сократить ценное время поиска пропавших и спасти не одну жизнь.
«Для нас это огромный шаг вперед. Ведь пригородными поездами пользуются миллионы человек, и среди них могут быть люди, которых прямо сейчас ищут и ждут дома их родные и близкие», – отметил Сергеев.
В свою очередь, добровольцы «ЛизаАлерт» обучат сотрудников ЦППК быстро и эффективно определять, кто из пассажиров нуждается в помощи.

Читайте также:

Реконструкция железнодорожной станции Казанское полностью завершена

Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится 16-17 и 18-22 ноября

В Подмосковье провели более 1,5 тыс. открытых уроков по ж/д безопасности
#цппк
#лиза алерт
#поиски
#поезда
#электрички
#пассажиры
#соглашения
#подмосковье
#московская область
#железная дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В рамках проекта «Активное долголетие» в Кашире состоялся концерт в честь Дня матери
18 ноября 2024, 16:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В рамках проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира прошёл праздничный концерт «Милая мама моя», приуроченный ко Дню матери. Его организовал творческий вокальный коллектив «Журавушка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На концерте звучали песни о материнской любви, дружбе и преданности. В течение всего мероприятия участники выражали благодарность, восхищение, уважение и любовь своим мамам и бабушкам.

Выступление прошло в уютной и тёплой атмосфере. Оно подарило слушателям много положительных эмоций.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. С расписанием занятий можно ознакомиться на сайте.

Читайте также:

Каширский школьник стал призёром Всероссийского конкурса по истории малой Родины

В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления

Талисман из Каширы колесит по Чили c участниками кругосветного путешествия
#активное долголетие
#мероприятия
#кашира
#концерт
#день матери
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 11 тысяч собак сразились за титул самой красивой на выставке «Евразия»
Судьи отсмотрели собак 279 пород и выбрали лучшую на выставке «Евразия»
18 ноября 2024, 16:29

Фото: Российская кинологическая ​Федерация

Более 11 тысяч собак сразились за титул самой красивой собаки выставки. Судьи отсмотрели собак 279 пород — таких, как золотистые ретриверы, вельш корги пемброки, доберманы, немецкие шпицы и так далее. Судить животных приехали специалисты из 23 стран мира.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал, что выставка «Евразия» проходит не только ради конкурса и оценки, но и ради объединения специалистов из разных уголков и приобретения новых знаний.

Гости и участники выставки болели за понравившуюся пару на Чемпионате по танцам с собаками, участвовали в мастер-классах и викторинах, выбирали зоотовары, брали консультации у ветеринарных врачей и специалистов на стенде «Выбери породу», а также знакомились с разными породами и много общались.
Фото: Российская кинологическая ​Федерация

Самой красивой собакой ринга, по мнению судей, стала собака породы английский сеттер.
В борьбе за главный титул выставки-звание самой лучшей собаки второго дня, победила фараонова собака.

Фото: Российская кинологическая ​Федерация

В течение всей выставки можно было послушать как готовят собак-танцоров, как трудятся собаки в Центре кинологической службы УВД на Московском Метрополитене, где обучают собак-актеров, как облегчают собаки жизнь слабовидящих людей и людей с диабетом, и о собаках, которые пасут стада.

Читайте также:

«Негативно влияет»: Кинолог рассказал, к чему приводит гиперпривязанность собаки

Безопасные прогулки: как отучить собаку подбирать с улицы и не стать жертвой догхантера

«Серьезные нагрузки»: Кинолог рассказал, какие собаки живут дольше и почему
#собаки
#выставка
#собака
#президент
#кинолог
#выставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительница Одинцово заявила о родстве с Галиной Вишневской: почему певица сдала дочь в детдом и что показал тест ДНК на шоу «Малахов»
18 ноября 2024, 16:22

Людмила Арбидан (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Жительница подмосковного Одинцово Людмила Арбидан утверждает, что является внебрачной дочерью знаменитой оперной певицы Галины Вишневской. Однако наследницы артистки Ольга и Елена категорически не желают признавать возможную родственницу. Подробности запутанной истории – в материале «Радио 1».

Версия Арбидан о родстве с Вишневской


По словам Людмилы, всё началось в 1951 году, когда Вишневская якобы встречалась с директором Ленинградского областного театра оперетты Марком Рубиным. Людмила утверждает, что её появление на свет стало неудобным обстоятельством для матери, которая предпочла скрыть этот факт ради своей великой любви и успешной карьеры.

Кроме того, по словам Людмилы, связь с иностранцем в сталинскую эпоху считалось серьезным преступлением.

«Это могло стать настоящим приговором», — отметила Арбидан, намекая на возможные причины, по которым мать решила отправить её в детский дом.


Воспитание в детском доме


В эфире ток-шоу Андрея Малахова Людмила поделилась своей драматичной историей. Она рассказала, что в возрасте 2,5 лет её передали в детский дом, так как её мать, оперная певица Галина Вишневская, решила начать новую жизнь с известным музыкантом Мстиславом Ростроповичем. Этот момент, по мнению Людмилы, стал поворотным в её судьбе.

Людмила более четверти века пыталась выяснить, кто является ее родной матерью, и многолетние поиски привели ее к оперной певице Галине Вишневской.

Галина Вишневская (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Родственница Вишневской не сомневается в том, что Людмила Арбидан – дочь певицы


В студию программы «Малахов» была приглашена Ольга Арбидан, родственница Вишневской. Оказалось, что родной дедушка Ольги Юрий Арбидан был старшим братом оперной певицы. Он умер, когда Ольга была еще ребенком, но она бережно хранит совместные воспоминания. Ее первая осознанная встреча с оперной примой произошла уже после смерти дедушки.

С Людмилой Васильевной Ольга познакомилась в 2014 году. Первый раз созвонившись с ней по видеосвязи, она была шокирована их с артисткой сходством.

«Удивление было большое – настолько они мне показались похожими. Даже прическа, волосы, как лежат, темные глаза, голос также. Интонации мне показались очень знакомыми», – утверждает Арбидан.

Кроме того, Вишневская не скрывала, что после смерти матери не позаботилась о судьбе своей пятилетней сестры, оставшейся в больнице. Это, по мнению Ольги, подтверждает, что она могла оставить Людмилу в приюте.


Тест ДНК


Установление родства через ДНК-тест стало бы решением вопроса, но в случае Людмилы это оказалось более сложной задачей. Дочери Вишневской Ольга и Елена категорически отказались проходить генетическую экспертизу. Они заявили, что не видят смысла в проведении таких тестов и всячески отвергают мысль о том, что Людмила может быть их родной сестрой.

Эксперт центра ДНК Снежана Королева пояснила, что для получения достоверного результата необходим биоматериал от ближайших родственников, что в данной ситуации представляет собой определенные трудности.

«Тесты на определение отцовства или материнства обеспечивают наиболее точные результаты. Однако в данной ситуации, если дочери Вишневской не участвуют, любые другие тесты окажутся недостоверными», — отметила эксперт.

Несмотря на отказ дочерей Вишневской, Людмила Арбидан заявила о своей готовности продолжать борьбу за истину. Она подчеркивает, что её поразительное внешнее сходство с легендарной певицей не может быть случайным.

Галина Вишневская и Людмила Арбидан в молодости (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Наследство Вишневской


При жизни Галина Вишневская завещала дочерям две квартиры в престижном районе Москвы. Известно также, что оперная певица владела квартирами на Остоженке и в Газетном, квартирой в Париже, домом в Петербурге и загородным участке в Жуковке, где позже скончалась.

Сестры также унаследовали коллекции предметов искусства, собранные Мстиславом Ростроповичем: картины, архивы и письма российских классиков, таких как Чайковский и Римский-Корсаков. Особое внимание стоит уделить драгоценностям Галины Вишневской. Одним из уникальных украшений является малая парюра с драгоценными камнями, изготовленная швейцарским ювелиром Альбертом Гилбертом. Комплект состоит из колье, кольца и пары ушных клипс. Уникальность парюры заключается в сменных бусинах внутри украшений. Камни круглой огранки представлены тремя комплектами: прозрачный розовый кварц, гематит и керамика. Основа комплекта выполнена из 18-каратного золота.

В 2018 г. лондонский аукционный дом «Sotheby's» впервые представил предметы из личной коллекции Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской. На торгах было продано много предметов. Среди них оказался и знаменитый перстень Галины Павловны с ярким изумрудом. Среди ста предметов из семейного собрания — русская эмаль XVII в., музейный фарфор, картины, редкие драгоценности, исторические музыкальные инструменты, антикварная мебель.

Читайте также:

Обещала лишить родных наследства: наследники Светланы Светличной, что будет с ее имуществом

«Маму ободрали, как липку»: в семье Шукшиных новый скандал из-за огромного наследства — что не могут поделить родные сестры с матерью

Жена Градского тайно открыла памятник на его могиле: фото с церемонии и борьба наследников за миллионы
#поиски
#мать
#певица
#мебель
#скандал
#воспитание
#картины
#чайковский
#шоу
#встреча
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава Дубны Тихомиров встретился с лауреатом конкурса «Большая перемена»
18 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Девятиклассник Григорий Егоров из гимназии №11 подмосковной Дубны стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса «Большая перемена», глава Дубны Максим Тихомиров пригласил одарённого подростка вместе с его семьёй и наставником посетить администрацию города, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Поговорили с Григорием об учёбе, полученном опыте и будущем наукограда. Григорий рассказал, что хочет связать жизнь с химией, как и его родители. Было приятно видеть у молодого человека такое желание развиваться, становиться лучше», — сказал Максим Тихомиров.
Во всероссийском конкурсе Большая перемена» участвовали пять миллионов старшеклассников, Григорий Егоров стал одним из 600 лидеров. Награда для одиннадцатиклассников составила по миллиону рублей, для учеников 9-10 классов — по 200 тысяч. Призовые деньги Григорий планирует потратить на учёбу.

Читайте также:

В Дубне организовали тренировку по самбо для трудных подростков

Особая экономическая зона «Дубна» организует ярмарку вакансий

В Дубне этой зимой обустроят пять лыжных трасс
#дубна
#максим тихомиров
#школьник
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Варакин сообщил, когда в Москве начнется предзимье
Синоптик Варакин: со следующей недели будет значительно холоднее
18 ноября 2024, 15:34

Фото: iStock/shellexx

Осталась пара недель до завершения осени, однако погода жителей Москвы и Подмосковья пока радует. Как долго это еще продлится?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.
«Пока по температуре природа продолжает нас радовать. Существенная температура намного выше нормы (примерно на полтора градуса) и в московском регионе, и в целом на европейской территории. Но пятница нас не порадует: ожидается много осадков в виде мокрого снега и понижение температуры до отрицательного. В ночь с пятницы на субботу будет гололедица», — поделился прогнозом синоптик.

Он добавил, что существенное похолодание и предзимье начнется с выходных и следующей недели.
«Следующая неделя уже будет около нуля градусов. Обычно так и ждем, что третья декада — предзимье. Можно предварительно сказать, что в декабре тоже температура будет выше нормы. В январе, возможно, тоже, а февраль планируется холодный», — сказал эксперт.

Читайте также:

«Ну куда это годится»: синоптик раскрыл погодные аномалии в России

В России увеличилось число опасных погодных явлений

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнется метеорологическая зима
#природа
#ночь
#зима
#температура
#гололедица
#неделя
#похолодание
#синоптики
#прогноз погоды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
К проекту «Мамино время» присоединились более 2 тыс. жительниц Подмосковья
18 ноября 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более двух тысяч жительниц Московской области присоединились к проекту «Мамино время», нацеленному на поддержку мам детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Воспитание особенного ребенка — это сложный и самоотверженный труд. Наш уникальный проект дает мамам возможность расслабиться, провести время с пользой и найти поддержку участников и специалистов. А пока мама на занятии, за ребенком присматривают опытные воспитатели», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Мероприятия в рамках проекта «Мамино время» проходят во всех округах Московской области. Это и спортивные занятия, и встречи с интересными спикерами, и психологические тренинги. Кроме того, для участниц проекта и их детей проводятся экскурсии. Все мероприятия проекта бесплатные. Оформить участие можно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

Читайте также:

В Московской области в 2024 году подали свыше 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции

В Московской области введут новые меры поддержки сотрудников социальных центров

Подмосковные пенсионеры с начала года получили доплаты на 11,5 млрд рублей
#минсоцразвития мо
#дети-инвалиды
#мама
#московская область
#родители
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете омбудсменов
18 ноября 2024, 14:29

Ирина Фаевская. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека организовали на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», участие в мероприятии приняла омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На координационном совете обсуждались ключевые вопросы медицинской помощи и охраны здоровья. Темы основополагающие и затрагивают каждого гражданина нашей страны, включая жителей Московской области», — сказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что особое внимание было уделено вопросам поддержки здоровья участников СВО.

Участниками совета, помимо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и региональных омбудсменов, приняли сенаторы, депутаты, представители ряда федеральных министерств, ФСИН и Генпрокуратуры, а также эксперты и учёные.

Читайте также:

Участие в подмосковном «Правовом марафоне для пенсионеров» приняли 700 человек

Омбудсмен Фаевская помогла заявителю с оформлением пенсии

Омбудсмен Фаевская встретилась с победителями олимпиады по праву
#ирина фаевская
#омбудсмен
#уполномоченный
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате