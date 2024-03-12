Принявшая постриг в монахини актриса Яцкина скончалась на 80-м году жизни

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12 марта на 80-м году жизни скончалась советская и российская актриса, принявшая постриг в монахини, Галина Яцкина. О её смерти сообщил протоиерей Василий Гелеван в своём Telegram-канале.
Начало карьеры
Галина Яцкина родилась 16 июня 1944 года в Махачкале. После школы актриса поступила в Театральное училище имени Б. Щукина на курс Бориса Захавы. После она окончила аспирантуру в этом же самом учебном заведении. На первом курсе Яцкину приняли на работу в театр Станиславского, где актриса проработала год, пока не получила новое предложение.
Театр
После театра Станиславского Яцкину пригласили в театр имени Владимира Маяковского, где она играла на протяжении шести лет. Однако, и на этом её роли на большой сцене не закончились — после театра Маяковского актриса поступила на службу в театра имени Ленинского комсомола, где Яцкина проработала до ещё одного значимого периода своей жизни.
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Кино
В 1979 году Яцкина вернулась в стены родного Щукинского училища в качестве преподавателя актёрского мастерства, где проработала вплоть до 1991 года, когда её назначили генеральным директором фирмы «Киноконтракт». Свою работу в театре актриса успешно совмещала со съёмками в кино. Яцкина успела сняться в таких известных картинах как: «Уроки французского», «Женщины», «Слово для защиты» и многих других.
Награды
В 1977 году Яцкина стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за актерскую работу» за роль в фильме «Слово для защиты». В 2011 году она удостоилась сразу двух наград: приза им. С. Коненкова на IV Всероссийского кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс» за документальный фильм «Русский офицер», а также диплома жюри неигрового кино на XVII МФ фильмов о правах человека «Сталкер» в Москве за документальный фильм «Русский офицер». Яцкина также является лауреатом премии Московского комсомола.
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Монастырь
Как давно Яцкина решила посвятить себя Богу — точно неизвестно, в последние годы она вела непубличный образ жизни. Однако, известно, что перед смертью она приняла постриг в монахини и сменила своё имя на Вера. Умерла Яцкина 12 марта 2024 года в стенах этого самого монастыря. О смерти советской актрисы сообщил протоиерей Василий Гелеван.
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