Приём заявок на всероссийский конкурс культурных проектов завершится 6 февраля

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Заявочная кампания грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив близится к завершению: последним днём её работы станет 6 февраля, соискателям предлагается представить проекты в сфере искусства, культуры и креативных индустрий, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс принимаются работы по двенадцати направлениям: «Единство с судьбой России», «Место силы», «Мы вместе», «Культурный код», «Нация созидателей», «Страна возможностей», «Многонациональный народ», «Молодые лидеры», «Нравственные ориентиры», «На страже Отечества», «Наша сила в правде» и «Крепкая семья», — говорится в сообщении.При подаче заявки также отмечается, какой из 17 заявленных организаторами конкурса традиционных ценностей соответствует проект. В перечне есть такие ценности, как милосердие, коллективизм, созидательный труд, крепкая семья, патриотизм и пр.
Заявки принимаются от некоммерческих и коммерческих организаций, а также от индивидуальных предпринимателей.
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.
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