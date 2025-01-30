Жителей Подмосковья пригласили на литературный конкурс «Герои Великой Победы»

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В стране проводится Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы 2025». На нём определят лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах. Он должен помочь воспитать у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги воинов-героев, сохранить военно-историческое наследие России», – говорится в сообщении.Узнать подробную информацию о конкурсе и подать заявку можно на сайте и в сообществе «ВКонтакте».
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